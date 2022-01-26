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"Газпром нефть" нарастит глубину переработки нефти на НПЗ до 99% в течение 3 лет

Газпром
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:03    "Газпром нефть" планирует в течение трех лет вложить в модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов 300 миллиардов рублей, чтобы увеличить глубину переработки нефти на них до 99%, рассказал глава компании Александр Дюков.
 
"Сейчас полным ходом идет реализация третьего этапа модернизации наших заводов​​​. Уверен, что завершим эту работу в течение ближайших трех лет, это еще 300 миллиардов (рублей - ред.) инвестиций. И как раз завершение третьего этапа позволит нам достичь глубины переработки 99% и еще дополнительно снизить совокупное воздействие на окружающую среду", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
По словам Дюкова, сейчас средняя глубина переработки на НПЗ компании составляет 90%, а на Омском НПЗ - 95%. Одновременно за 10 лет действия программы модернизации нагрузка производств на окружающую среду была снижена вдвое.
 
Он также напомнил, что за первые два этапа модернизации "Газпром нефть" построила и ввела в эксплуатацию 35 новых установок, инвестировав более 500 миллиардов рублей. Благодаря этому перерабатывающие мощности обновлены примерно на 80%.
 
"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами - Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).
 
"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций - порядка 800 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566923/
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"Газпром нефть" нарастит глубину переработки нефти на НПЗ до 99% в течение 3 лет

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:03   "Газпром нефть" планирует в течение трех лет вложить в модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов 300 миллиардов рублей, чтобы увеличить глубину переработки нефти на них до 99%, рассказал глава компании Александр Дюков.
 
"Сейчас полным ходом идет реализация третьего этапа модернизации наших заводов​​​. Уверен, что завершим эту работу в течение ближайших трех лет, это еще 300 миллиардов (рублей - ред.) инвестиций. И как раз завершение третьего этапа позволит нам достичь глубины переработки 99% и еще дополнительно снизить совокупное воздействие на окружающую среду", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
По словам Дюкова, сейчас средняя глубина переработки на НПЗ компании составляет 90%, а на Омском НПЗ - 95%. Одновременно за 10 лет действия программы модернизации нагрузка производств на окружающую среду была снижена вдвое.
 
Он также напомнил, что за первые два этапа модернизации "Газпром нефть" построила и ввела в эксплуатацию 35 новых установок, инвестировав более 500 миллиардов рублей. Благодаря этому перерабатывающие мощности обновлены примерно на 80%.
 
"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами - Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).
 
"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций - порядка 800 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".
 


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