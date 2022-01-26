В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель давно пообещала Москве отменить любые санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
Он ссылается на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который некогда назвал российский газопровод современным пактом Молотова — Риббентропа. Автор считает, что Москва и Берлин могли подписать дополнительный протокол к газовому соглашению с разделением сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.
Кроме того, Мачеевский обратил внимание, что перекачивание газа по дну Балтийского моря не сочетается с запретом для британской авиации пересекать воздушное пространство Германии с целью поставок военной помощи Украине.
Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и завершалось 10 сентября 2021-го. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию согласно законодательству страны. Для этого необходимо создать дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с национальными границами.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566924/