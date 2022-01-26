О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 13:42:23 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу

Политика
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:04    Германия "сдала" Украину в обмен на диалог с Россией, выходящий далеко за рамки энергетических вопросов. Таким мнением на портале wPolityce поделился польский журналист Якуб Мачеевский.
 
По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель давно пообещала Москве отменить любые санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
 
Он ссылается на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который некогда назвал российский газопровод современным пактом Молотова — Риббентропа. Автор считает, что Москва и Берлин могли подписать дополнительный протокол к газовому соглашению с разделением сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.
 
Кроме того, Мачеевский обратил внимание, что перекачивание газа по дну Балтийского моря не сочетается с запретом для британской авиации пересекать воздушное пространство Германии с целью поставок военной помощи Украине.
 
Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и завершалось 10 сентября 2021-го. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию согласно законодательству страны. Для этого необходимо создать дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.
 
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
 
В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с национальными границами.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566924/
"Газпром нефть" нарастит глубину переработки нефти на НПЗ до 99% в течение 3 летБейрут, Дамаск и Амман подписали договор на поставки электроэнергии в Ливан через Сирию
Просмотров: 60

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
В Китае назвали антироссийские планы США утопией
26.01.22
ФРГ отстаивает исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении РФ
26.01.22
В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу
25.01.22
Госдеп исключил какие-либо уступки России
25.01.22
Во французском парламенте предложили начать выход из НАТО
25.01.22
Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года
25.01.22
Bloomberg узнал, что ответят США на требования России по безопасности
25.01.22
Европа не сможет получать нефть, газ из России при отключении РФ от SWIFT
25.01.22
Bloomberg: США в письменном ответе перечислят действия России, которые вызывают тревогу
22.01.22
Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду
22.01.22
NBC: Россия предложила Ирану временную «ядерную сделку»
22.01.22
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
21.01.22
Госдума проведет консультации о признании независимости ДНР и ЛНР
21.01.22
В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:04   Германия "сдала" Украину в обмен на диалог с Россией, выходящий далеко за рамки энергетических вопросов. Таким мнением на портале wPolityce поделился польский журналист Якуб Мачеевский.
 
По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель давно пообещала Москве отменить любые санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
 
Он ссылается на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который некогда назвал российский газопровод современным пактом Молотова — Риббентропа. Автор считает, что Москва и Берлин могли подписать дополнительный протокол к газовому соглашению с разделением сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.
 
Кроме того, Мачеевский обратил внимание, что перекачивание газа по дну Балтийского моря не сочетается с запретом для британской авиации пересекать воздушное пространство Германии с целью поставок военной помощи Украине.
 
Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и завершалось 10 сентября 2021-го. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию согласно законодательству страны. Для этого необходимо создать дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.
 
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
 
В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с национальными границами.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →