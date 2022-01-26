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Бейрут, Дамаск и Амман подписали договор на поставки электроэнергии в Ливан через Сирию

Сделки
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:05    Министры энергетики Ливана, Сирии и Иордании подписали договор на поставки иорданского электричества в Ливан, передает корреспондент РИА Новости.
 
Подписание документа состоялось в присутствии журналистов в здании министерства энергетики Ливана в Бейруте.
 
Электричество из Иордании позволит ливанским властям увеличить подачу электроэнергии населению на четыре часа. На сегодняшний день государственное электричество поставляется не более двух часов в сутки.
 
Энергетический кризис в Ливане продолжается больше 30 лет. Однако до финансово-экономического кризиса, который начался осенью 2019 года, в среднем государственную электроэнергию ливанцы получали около 12-18 часов в сутки. Последние полгода время подачи электричества в том числе в Бейруте не превышает 2-4 часов в день. А в отдаленных регионах, как Аккар жители довольствуются электричеством 1-2 часа в сутки. Дефицит государственной энергии на протяжении долгих лет компенсировался за счет частных электрогенераторов, однако из-за сильного роста цен в ливанских фунтах, большая часть населения не в состоянии оплачивать счета по альтернативным источникам электричества и остаются полностью без света.
 
Михаил АлаеддинПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566925/
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Бейрут, Дамаск и Амман подписали договор на поставки электроэнергии в Ливан через Сирию

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:05   Министры энергетики Ливана, Сирии и Иордании подписали договор на поставки иорданского электричества в Ливан, передает корреспондент РИА Новости.
 
Подписание документа состоялось в присутствии журналистов в здании министерства энергетики Ливана в Бейруте.
 
Электричество из Иордании позволит ливанским властям увеличить подачу электроэнергии населению на четыре часа. На сегодняшний день государственное электричество поставляется не более двух часов в сутки.
 
Энергетический кризис в Ливане продолжается больше 30 лет. Однако до финансово-экономического кризиса, который начался осенью 2019 года, в среднем государственную электроэнергию ливанцы получали около 12-18 часов в сутки. Последние полгода время подачи электричества в том числе в Бейруте не превышает 2-4 часов в день. А в отдаленных регионах, как Аккар жители довольствуются электричеством 1-2 часа в сутки. Дефицит государственной энергии на протяжении долгих лет компенсировался за счет частных электрогенераторов, однако из-за сильного роста цен в ливанских фунтах, большая часть населения не в состоянии оплачивать счета по альтернативным источникам электричества и остаются полностью без света.
 
Михаил Алаеддин
 


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