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"Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 гг. увеличивать добычу на 5% ежегодно

Газпром
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:06    "Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 годах увеличивать добычу углеводородов на 5% ежегодно, в 2025 году она может достигнуть показателя 130 миллионов тонн, сообщил гендиректор компании Александр Дюков.
 
"Если говорить о 2023 и 2024 годах то очень многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Вы знаете, что очень много факторов влияет на цены, на рыночную конъюнктуру. В данный момент мы исходим из того, что если не будет никаких кризисных ситуаций, новых кризисов и пандемий, то в 2023 и 2024 годах мы сможем увеличить добычу по 5%, а наш следующий знаковый уровень по добыче - это 130 миллионов тонн в 2025 году", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566926/
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"Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 гг. увеличивать добычу на 5% ежегодно

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:06   "Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 годах увеличивать добычу углеводородов на 5% ежегодно, в 2025 году она может достигнуть показателя 130 миллионов тонн, сообщил гендиректор компании Александр Дюков.
 
"Если говорить о 2023 и 2024 годах то очень многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Вы знаете, что очень много факторов влияет на цены, на рыночную конъюнктуру. В данный момент мы исходим из того, что если не будет никаких кризисных ситуаций, новых кризисов и пандемий, то в 2023 и 2024 годах мы сможем увеличить добычу по 5%, а наш следующий знаковый уровень по добыче - это 130 миллионов тонн в 2025 году", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".
 


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