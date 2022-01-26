"Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 гг. увеличивать добычу на 5% ежегодно
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:06 "Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 годах увеличивать добычу углеводородов на 5% ежегодно, в 2025 году она может достигнуть показателя 130 миллионов тонн, сообщил гендиректор компании Александр Дюков.
"Если говорить о 2023 и 2024 годах то очень многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Вы знаете, что очень много факторов влияет на цены, на рыночную конъюнктуру. В данный момент мы исходим из того, что если не будет никаких кризисных ситуаций, новых кризисов и пандемий, то в 2023 и 2024 годах мы сможем увеличить добычу по 5%, а наш следующий знаковый уровень по добыче - это 130 миллионов тонн в 2025 году", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".
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