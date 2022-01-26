"Газпром нефть" создали первый российский комплекс для гидроразрыва пласта

"Газпром нефть" совместно с производителями оборудования для добычи углеводородов создали первый российский комплекс для гидроразрыва пласта, сообщает компания.



"Газпром нефть" и ведущие разработчики и производители оборудования для добычи углеводородов создали первый отечественный комплекс для гидроразрыва пласта (ГРП)", - говорится в сообщении.



Добавляется, что в 2022 году пройдут стендовые испытания, а в 2023 году - тестирование комплектных систем ГРП (флот ГРП) на Южно-Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.



Сообщается, что техника адаптирована для работы с трудноизвлекаемыми запасами, а сам комплекс ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой спецтехники. Также для автоматизации операций гидроразрыва ласта разработан специализированный комплекс программного обеспечения для расчета параметров подземных операций.



Эффективность российской техники благодаря большей мощности насосных установок при работе с трудноизвлекаемыми запасами будет выше зарубежных аналогов, отмечает компания. Также увеличение объема закачки жидкости позволит создавать разветвленную сеть трещин даже в сверхплотных породах и таким образом повышать приток нефти в скважину. Кроме того, по сравнению с зарубежными комплексами, отечественное оборудование компактнее, благодаря чему сокращаются затраты на подготовку специальных площадок для размещения техники.



"Для рентабельной разработки сложных запасов нефти, доля которых в России достигает 70%, необходимы технологии и оборудование, которые не зависят от импорта. Гидроразрыв пласта - один из самых распространенных методов увеличения эффективности разработки месторождений. Сейчас примерно 85% прироста добычи нефти обеспечивается применением ГРП. Вместе с партнерами мы создали первое отечественное оборудование для гидроразрыва, и это историческое событие для всей нефтегазовой отрасли", - приводятся в сообщении слова директора по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексея Вашкевича.

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