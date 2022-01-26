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"Транснефть": Кратковременный шторм прошел в порту Новороссийска

Российские компании
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:08    Кратковременный шторм прошел в порту Новороссийска, но на отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива это не повлияло, оно осталось в размере четырех позиций, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске вчера во второй половине дня налив был остановлен из-за начавшейся грозы. А в 18:30 было объявлено штормовое предупреждение. Нефтепродуктовые танкеры были отведены на рейд, нефтяные остались пришвартованными. Сегодня в 05:30 шторм закончился, работы были возобновлены. На утро отставание от графиков отгрузки нефти и нефтепродуктов - по две танкерные позиции", - сказал Демин.
 
Что касается остальных портов присутствия "Транснефти", то там погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В прошедшие сутки сдачу в трубопроводную систему ограничивала "Татнефть" из-за превышения влагосодержания, поставки на НПЗ идут по плану.
 
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566928/
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"Транснефть": Кратковременный шторм прошел в порту Новороссийска

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:08   Кратковременный шторм прошел в порту Новороссийска, но на отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива это не повлияло, оно осталось в размере четырех позиций, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске вчера во второй половине дня налив был остановлен из-за начавшейся грозы. А в 18:30 было объявлено штормовое предупреждение. Нефтепродуктовые танкеры были отведены на рейд, нефтяные остались пришвартованными. Сегодня в 05:30 шторм закончился, работы были возобновлены. На утро отставание от графиков отгрузки нефти и нефтепродуктов - по две танкерные позиции", - сказал Демин.
 
Что касается остальных портов присутствия "Транснефти", то там погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. В прошедшие сутки сдачу в трубопроводную систему ограничивала "Татнефть" из-за превышения влагосодержания, поставки на НПЗ идут по плану.
 
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.
 


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