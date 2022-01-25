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Газопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 году

Газопроводы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:10    Газопровод "Союз Восток" через Монголию в Китай может быть запущен в 2027-2028 годах, начало строительства подтверждается в 2024 году, приводит монгольское государственное агентство "Монцамэ" слова вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.
 
Как сообщалось, во вторник "Газпром" и Монголия подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" из России в КНР через территорию Монголии.
 
"Теперь, когда технико-экономическое обоснование утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что это продлится полтора года. А строительство вообще планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы. Стоимость проекта включена в ТЭО и прорабатывается с самого начала. Кроме того, после того как работа и технологический проект будут завершены, станет ясно, какой объем работы будет выполнен, какой бюджет и затраты будут понесены", - сказал Амарсайхан.
 
Монгольский вице-премьер отметил, что страна начала переговоры с Россией об использовании газа из трубопровода для удовлетворения внутреннего спроса. "Для того чтобы иметь источник природного газа в нашей стране, мы стремимся построить в первую очередь одну-две электростанции, возможно вдоль железной дороги, и новые населенные пункты вдоль газопроводов, создать условия для снабжения их газом для дальнейшего развития и постепенного перехода на потребление газа", - отметил он.
 
Впереди, сообщил Амарсайхан, подготовка трехстороннего соглашения по проекту между Монголией, Россией и Китаем.
 
"Мы будем продолжать переговоры с Россией, оформлять документы и вести переговоры с Китаем. Можно понять, что вся работа будет идти одновременно. Наш главный принцип - создание долгосрочных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между тремя сторонами. Вот почему предстоит проделать большую работу. Конечно, все это должно быть экономически выгодно для Монголии", - добавил он.
 
Директор компании специального назначения "Газопровод Союз Восток" Евгений Асеев сообщил "Монцамэ", что монгольские компании смогут участвовать в строительно-монтажных работах и поставке материалов для проекта: "В целом 50 процентов рабочей силы будут наняты на месте. В первую очередь 12 тысяч человек будут задействованы в строительно-монтажных работах технологического газопровода. Из них 20% составят рабочие из Монголии. В дальнейшем количество монгольских работников будет увеличено до 50%, когда строительные работы расширятся и достигнут своего пика. В связи с этим планируется реализовать программу обучения монгольских работников".
 
Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 км, диаметр труб - 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566930/
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Газопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 году

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:10   Газопровод "Союз Восток" через Монголию в Китай может быть запущен в 2027-2028 годах, начало строительства подтверждается в 2024 году, приводит монгольское государственное агентство "Монцамэ" слова вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.
 
Как сообщалось, во вторник "Газпром" и Монголия подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" из России в КНР через территорию Монголии.
 
"Теперь, когда технико-экономическое обоснование утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что это продлится полтора года. А строительство вообще планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы. Стоимость проекта включена в ТЭО и прорабатывается с самого начала. Кроме того, после того как работа и технологический проект будут завершены, станет ясно, какой объем работы будет выполнен, какой бюджет и затраты будут понесены", - сказал Амарсайхан.
 
Монгольский вице-премьер отметил, что страна начала переговоры с Россией об использовании газа из трубопровода для удовлетворения внутреннего спроса. "Для того чтобы иметь источник природного газа в нашей стране, мы стремимся построить в первую очередь одну-две электростанции, возможно вдоль железной дороги, и новые населенные пункты вдоль газопроводов, создать условия для снабжения их газом для дальнейшего развития и постепенного перехода на потребление газа", - отметил он.
 
Впереди, сообщил Амарсайхан, подготовка трехстороннего соглашения по проекту между Монголией, Россией и Китаем.
 
"Мы будем продолжать переговоры с Россией, оформлять документы и вести переговоры с Китаем. Можно понять, что вся работа будет идти одновременно. Наш главный принцип - создание долгосрочных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между тремя сторонами. Вот почему предстоит проделать большую работу. Конечно, все это должно быть экономически выгодно для Монголии", - добавил он.
 
Директор компании специального назначения "Газопровод Союз Восток" Евгений Асеев сообщил "Монцамэ", что монгольские компании смогут участвовать в строительно-монтажных работах и поставке материалов для проекта: "В целом 50 процентов рабочей силы будут наняты на месте. В первую очередь 12 тысяч человек будут задействованы в строительно-монтажных работах технологического газопровода. Из них 20% составят рабочие из Монголии. В дальнейшем количество монгольских работников будет увеличено до 50%, когда строительные работы расширятся и достигнут своего пика. В связи с этим планируется реализовать программу обучения монгольских работников".
 
Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 км, диаметр труб - 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций.
 


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