На рынок вернулись покупатели

Рынок акций РФ в среду заметно вырос. На площадке появились покупатели, которые эффективно воспользовались стабилизацией внешнего фона и начали приобретать то, что выглядит экстремально дешево.



Индекс МосБиржи восстановился к 3396 пунктам и может закрепиться в диапазоне 3350-3400 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1351 пункту и способен оставаться в пределах 1335-1365 пунктов.



Нужно отметить, что геополитический фактор никак не нормализовался, но в имеющемся виде уже учтен в биржевых котировках.



Сегодня неплохо выросли акции «Мечела» и «Распадской», в плюсе оказались бумаги «ДЭК». В последнем случае среднесрочный тренд сохраняется находящий и будет отменен только при закреплении цены выше 1,40 руб.



Хуже рынка уже который день выглядят акции «ПИКа», которые попали под лавину продаж без фундаментальной причины. Можно предположить, что инвесторы пересмотрели в негативную сторону прогнозы на текущий год с учетом повышения ставок по ипотечным кредитам и падением платежеспособности населения. Акции упали к 893 руб., за десять дней бумага упала почти на 30%.



Доллар США вырос вечером к 79,19 руб. - «россиянину» не помогла ни дорогая нефть, ни локальный спад интереса к геополитике. Вечерняя сессия может быть нервной - завершается заседание ФРС США, к нему сейчас прикован максимум внимания. Доллар может колебаться в диапазоне 78-80 руб. Евро стоит 89,37 руб. и готов торговаться в коридоре 88-90 руб.



Рынок акций США начал торги среды повышением, участники торгов внимательно следят за Федрезервом.



Анна Бодрова

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