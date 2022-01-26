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Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 20 июля 2021 года

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 19:07    Евро и доллар заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года, доллар торгуется вблизи 80 руб./$1 впервые с ноября 2020 года.
 
Курс евро составил 90,03 руб./EUR1 в 18:35 по московскому времени, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 79,8 руб./$1, подорожав на 1,1675 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,19 рубля - до 84,4 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
 
"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566934/
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Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 20 июля 2021 года

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 19:07   Евро и доллар заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года, доллар торгуется вблизи 80 руб./$1 впервые с ноября 2020 года.
 
Курс евро составил 90,03 руб./EUR1 в 18:35 по московскому времени, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 79,8 руб./$1, подорожав на 1,1675 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,19 рубля - до 84,4 рубля.
 
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
 
"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.
 


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