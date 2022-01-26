Блэкаут в Центральной Азии вызван плохой координацией и техническими проблемами

Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии вызваны плохой координацией и техническими недостатками, энергетическому сектору этих государств следует работать над привлечением иностранных инвестиций, заявил РИА Новости замглавы центра исследований Центральной Азии Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.



"Во-первых, это недостаточная координация между странами, во-вторых, я думаю, еще могут быть какие-то технические дефекты и недостатки. Должно быть, оба этих аспекта присутствуют, плюс то, что в настоящее время в разных странах действительно появился дефицит электроэнергии, некоторые страны, исходя из личных или национальных интересов, принимают ряд технических мер, что приводит к коллапсу существующей сети", - заявил Ян Цзинь, отвечая на вопрос, что привело к массовым отключениям электричества.



При этом он отметил, что энергосистема Центральной Азии после всех этих технических преобразований, возможно, улучшилась за последние годы, но какие-то технические препятствия или относительно отсталые места там все еще остаются. По его мнению, при такой высокой нагрузке и при подобной координации между странами возможно появление некоторых серьезных технических неполадок.



Аналитик подчеркнул, что проблемы в энергетическом секторе являются важным вопросом, с которым сталкиваются Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. "Поэтому, испытывая нехватку денежных средств внутри стран, энергетический сектор этих государств остро нуждается в иностранных инвестициях", - добавил он.



Эксперт также указал, что сотрудничество Китая со странами Центральной Азии в области электроэнергетики, в том числе в "зеленой" энергетике, "крайне перспективно". "Кроме того, Китай также обладает значительными техническими возможностями и практическим опытом в области реконструкции электросетей. Предыдущие проекты по реконструкции электросетей с Таджикистаном и Киргизией были крайне успешными", - отметил он.



Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.



Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

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