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Хиросима хотела бы принять у себя саммит G7 в 2023 году

События
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:38    Власти Хиросимы объявили в четверг о готовности принять у себя в 2023 году саммит Группы семи (G7), в котором примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Мэр этого города Кадзуми Мацуи и губернатор одноименной префектуры Хидэхико Юдзаки лично сообщили об этом в ходе визитов в канцелярию премьер-министра в Токио и в МИД страны, передает информационное агентство Киодо.
 
Они подчеркнули, что проведение там саммита G7 будет иметь символическое значение и позволит выступить с новыми миролюбивыми инициативами, с призывом к построению безъядерного мира. Премьер-министр Фумио Кисида избирается в парламент от Хиросимы, некоторые его родственники пострадали в результате американской атомной бомбардировки этого города.
 
О выдвижении своих кандидатур на конкурсе за право принять в 2023 году саммит "семерки" ранее уже заявили город Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю и крупный город Нагоя в центре тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Япония в 2023 году станет хозяйкой очередного ежегодного совещания лидеров "семерки". В предыдущий раз она принимала его в 2016 году в небольшом городе Сима (префектура Миэ) в центре тихоокеанского побережья острова Хонсю.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566945/
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Хиросима хотела бы принять у себя саммит G7 в 2023 году

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:38   Власти Хиросимы объявили в четверг о готовности принять у себя в 2023 году саммит Группы семи (G7), в котором примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Мэр этого города Кадзуми Мацуи и губернатор одноименной префектуры Хидэхико Юдзаки лично сообщили об этом в ходе визитов в канцелярию премьер-министра в Токио и в МИД страны, передает информационное агентство Киодо.
 
Они подчеркнули, что проведение там саммита G7 будет иметь символическое значение и позволит выступить с новыми миролюбивыми инициативами, с призывом к построению безъядерного мира. Премьер-министр Фумио Кисида избирается в парламент от Хиросимы, некоторые его родственники пострадали в результате американской атомной бомбардировки этого города.
 
О выдвижении своих кандидатур на конкурсе за право принять в 2023 году саммит "семерки" ранее уже заявили город Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю и крупный город Нагоя в центре тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Япония в 2023 году станет хозяйкой очередного ежегодного совещания лидеров "семерки". В предыдущий раз она принимала его в 2016 году в небольшом городе Сима (префектура Миэ) в центре тихоокеанского побережья острова Хонсю.
 


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