Доллар США и доходность гособлигаций выросли в связи с жесткой риторикой ФРС

Основные фондовые индексы США в среду закрылись разнонаправленно по итогам волатильной сессии. Восстановление на рынке акций утратило импульс после того, как Федеральная резервная система США намекнула на готовность к агрессивному повышению процентных ставок. S&P 500 снизился на 6,52 пункта, или 0,1%, до 4349,93 пункта, Nasdaq Composite поднялся на 2,82 пункта, или менее чем на 0,1%, до 13542,12 пункта, а Dow Jones Industrial Average снизился на 129,64 пункта, или на 0,4%, до 34168,09 пункта.



По итогам очередного двухдневного заседания в среду ФРС, как и ожидалось, оставила целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений. При этом центральный банк намекнул, что намеревается начать повышение ставок в марте. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил о наличии пространства для повышения ставок без ущерба для рынка труда.



Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на 10 базисных пунктов, до 1,869%, а доходность 2-летних гособлигаций выросла на 13 базисных пунктов, до 1,15%, отметившись самым значительным подъемом с марта 2020 года.



Согласно опубликованным в среду официальным данным, товарно-материальные запасы в оптовой торговле США в декабре выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидаемом росте на 1,2%, тогда как продажи на первичном рынке жилья в декабре составили 811 000 домов в год при прогнозе в 760 000.



Европейские фондовые индексы закрылись с повышением. Немецкий DAX 40 прибавил 2,22%, французский CAC 40 вырос на 2,11%, а британский FTSE 100 поднялся на 1,33%.



Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,75%, до 87,08 доллара США за баррель. Официальные данные показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,38 млн баррелей при ожидаемом росте на 166 000 баррелей.



Цены на золото на рынке спот снизились на 29 долларов США, до 1818 долларов за тройскую унцию.



Доллар США вырос против других основных валют ввиду резкого подъема доходности гособлигаций. Индекс доллара поднялся до 96,52.



Пара евро/доллар США снизилась до 1,1237. Индекс потребительского доверия во Франции в январе составил 99, в соответствии с прогнозами.



Пара британский фунт/доллар США снизилась до 1,3458, а пара австралийский доллар/доллар США упала до 0,7113. Обе пары на дневном графике достигли нижней полосы Боллинджера.



Пара доллар США/японская иена подскочила до 114,67.



Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,9244, вернувшись к уровням вблизи верхней полосы Боллинджера.



Пара доллар США/канадский доллар выросла до 1,2681.



Биткоин достигал отметки 38 900 долларов США, прежде чем снизиться до 37 000 долларов.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ