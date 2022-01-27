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Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:40    Доллар США слегка растет, евро практически не меняется на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром, рубль незначительно снизился к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть и низкого интереса инвесторов к рисковым активам.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,615 руб./$1 (+19,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,33 руб./EUR1 (-7 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,72 копеек к уровню закрытия 26 января, до 83,99 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 67,13 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,89 копеек выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение рубля к бивалютной корзине на старте торгов связано с несколькими факторами. Наблюдается негативная динамика цен на нефть, которые все же остаются высокими. Кроме того, в четверг утром отмечается отсутствие у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Сдерживает снижение нацвалюты геополитическое затишье после того, как Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,12 за баррель, что на 0,93 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,51 за баррель, что на 0,96% ниже уровня закрытия рынка 26 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,85%, китайский CSI300 - на 0,99%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 просел на 1,61%.
 
Американские фондовые индексы, завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте.
 
Поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". Председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания, которое завершилось в среду, заявил, что курс политики ФРС сейчас весьма неопределенный. При этом он указал на очень широкую поддержку действий Федрезерва на пути к повышению ставок. Он отметил также, что экономика больше не нуждается в сильном уровне поддержки со стороны ФРС. Члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) намереваются поднять процентные ставки на мартовском заседании.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566947/
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Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:40   Доллар США слегка растет, евро практически не меняется на старте торгов "Московской биржи" в четверг утром, рубль незначительно снизился к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть и низкого интереса инвесторов к рисковым активам.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,44 - 79,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,615 руб./$1 (+19,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,33 руб./EUR1 (-7 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,72 копеек к уровню закрытия 26 января, до 83,99 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 67,13 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,89 копеек выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение рубля к бивалютной корзине на старте торгов связано с несколькими факторами. Наблюдается негативная динамика цен на нефть, которые все же остаются высокими. Кроме того, в четверг утром отмечается отсутствие у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Сдерживает снижение нацвалюты геополитическое затишье после того, как Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,12 за баррель, что на 0,93 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,51 за баррель, что на 0,96% ниже уровня закрытия рынка 26 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,85%, китайский CSI300 - на 0,99%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 просел на 1,61%.
 
Американские фондовые индексы, завершили торги в среду без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте.
 
Поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". Председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания, которое завершилось в среду, заявил, что курс политики ФРС сейчас весьма неопределенный. При этом он указал на очень широкую поддержку действий Федрезерва на пути к повышению ставок. Он отметил также, что экономика больше не нуждается в сильном уровне поддержки со стороны ФРС. Члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) намереваются поднять процентные ставки на мартовском заседании.
 


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