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Путин снова не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Политика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:41    Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства пропустил мероприятия и в прошлом году. Тогда вместо него Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
 
«Нет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент РФ в мероприятии (цитата по «РИА Новости»).
 
Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина. В этом году мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля.
 
Мировой резонанс вызвало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда российский лидер резко раскритиковал существующий мировой порядок. Главным образом это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566948/
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Путин снова не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:41   Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства пропустил мероприятия и в прошлом году. Тогда вместо него Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
 
«Нет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент РФ в мероприятии (цитата по «РИА Новости»).
 
Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина. В этом году мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля.
 
Мировой резонанс вызвало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда российский лидер резко раскритиковал существующий мировой порядок. Главным образом это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.
 


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