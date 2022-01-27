Путин снова не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства пропустил мероприятия и в прошлом году. Тогда вместо него Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.



«Нет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент РФ в мероприятии (цитата по «РИА Новости»).



Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина. В этом году мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля.



Мировой резонанс вызвало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда российский лидер резко раскритиковал существующий мировой порядок. Главным образом это касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности мира.

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