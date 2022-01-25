О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 08:11:15 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Китайские ученые выявили новый штамм коронавируса

Наука
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:42    Китайские ученые обнаружили в Африке новый штамм коронавируса — NeoCoV, который во многом схож с SARS-CoV-2, вспышку которого выявили в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Соответствующий препринт статьи опубликован на портале bioRxiv.
 
NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР. Пока он распространяется среди этой популяции. Ученые отмечают, что вирус потенциально опасен для человека. Особенность нового вируса заключается в том, что он обладает скрытой возможностью мутировать и в получить в результате способность проникать не только в клетки животных, но и человека. Ученые установили, что NeoCoV — это родственный тип коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома. Его вспышка была зафиксирована в 2010-х годах в странах Ближнего востока.
 
«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения (в организм. — "Ъ")»,— говорится в статье.
 
Специалисты отмечают, что в данном исследовании описаны первые случаи использования ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) «родственниками» коронавируса MERS-CoV, что выявляет «потенциальную угрозу биобезопасности». Ученые считают необходимым тщательно следить на поведением вируса, при этом природа NeoCoV в достаточной степени пока не изучена.
 
Напомним, в первой половине 2021 года по всему миру распространился индийский штамм коронавируса, названный «дельта». Он является более агрессивной и заразным вариантом вируса, чем британский вариант «альфа», южноафриканский «бета» и бразильский «гамма». Осенью того же года в Ботсване и ЮАР обнаружили «омикрон-штамм» коронавируса или B.1.1.529. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Этот вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566949/
Путин снова не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасностиЕвропейские фондовые рынки завершили торги в плюсе вслед за ростом акций США
Просмотров: 48

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Ученые доказали связь между выплатами матерям и развитием мозга детей
25.01.22
В Росатоме провели контрольную сборку самого большого исследовательского реактора в мире
12.01.22
Россия покинула топ-10 стран по количеству опубликованных патентов на изобретения
09.01.22
Специалисты завершили развертывание космического телескопа James Webb
08.01.22
Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта
08.01.22
Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет
30.12.21
Ученые составят геологическую карту Калмыкии для поиска нефти и газа
29.12.21
Ученые СО РАН создали прототип установки, приближающую к созданию термоядерного реактора
28.12.21
В России создан универсальный квантовый компьютер на ионах
27.12.21
Минобрнауки России выделит 1,2 млрд руб. на оборудование для уникальных научных установок
21.12.21
Подтверждена гипотеза Нобелевского лауреата Херцберга о кометах
20.12.21
Академик Пиотровский стал одним из лауреатов Демидовской премии 2021 года
19.12.21
Ученые РАН оценили версию о разработке «омикрона» биохакером
17.12.21
Создание лаборатории для изучения изоляции высокоативных РАО завершится в РФ в 2029 г.

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Китайские ученые выявили новый штамм коронавируса

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:42   Китайские ученые обнаружили в Африке новый штамм коронавируса — NeoCoV, который во многом схож с SARS-CoV-2, вспышку которого выявили в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Соответствующий препринт статьи опубликован на портале bioRxiv.
 
NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР. Пока он распространяется среди этой популяции. Ученые отмечают, что вирус потенциально опасен для человека. Особенность нового вируса заключается в том, что он обладает скрытой возможностью мутировать и в получить в результате способность проникать не только в клетки животных, но и человека. Ученые установили, что NeoCoV — это родственный тип коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома. Его вспышка была зафиксирована в 2010-х годах в странах Ближнего востока.
 
«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения (в организм. — "Ъ")»,— говорится в статье.
 
Специалисты отмечают, что в данном исследовании описаны первые случаи использования ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) «родственниками» коронавируса MERS-CoV, что выявляет «потенциальную угрозу биобезопасности». Ученые считают необходимым тщательно следить на поведением вируса, при этом природа NeoCoV в достаточной степени пока не изучена.
 
Напомним, в первой половине 2021 года по всему миру распространился индийский штамм коронавируса, названный «дельта». Он является более агрессивной и заразным вариантом вируса, чем британский вариант «альфа», южноафриканский «бета» и бразильский «гамма». Осенью того же года в Ботсване и ЮАР обнаружили «омикрон-штамм» коронавируса или B.1.1.529. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Этот вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →