Китайские ученые выявили новый штамм коронавируса

Китайские ученые обнаружили в Африке новый штамм коронавируса — NeoCoV, который во многом схож с SARS-CoV-2, вспышку которого выявили в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Соответствующий препринт статьи опубликован на портале bioRxiv.



NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР. Пока он распространяется среди этой популяции. Ученые отмечают, что вирус потенциально опасен для человека. Особенность нового вируса заключается в том, что он обладает скрытой возможностью мутировать и в получить в результате способность проникать не только в клетки животных, но и человека. Ученые установили, что NeoCoV — это родственный тип коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома. Его вспышка была зафиксирована в 2010-х годах в странах Ближнего востока.



«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения (в организм. — "Ъ")»,— говорится в статье.



Специалисты отмечают, что в данном исследовании описаны первые случаи использования ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) «родственниками» коронавируса MERS-CoV, что выявляет «потенциальную угрозу биобезопасности». Ученые считают необходимым тщательно следить на поведением вируса, при этом природа NeoCoV в достаточной степени пока не изучена.



Напомним, в первой половине 2021 года по всему миру распространился индийский штамм коронавируса, названный «дельта». Он является более агрессивной и заразным вариантом вируса, чем британский вариант «альфа», южноафриканский «бета» и бразильский «гамма». Осенью того же года в Ботсване и ЮАР обнаружили «омикрон-штамм» коронавируса или B.1.1.529. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Этот вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России.

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