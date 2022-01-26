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В Москве спрогнозировали снегопады в пятницу

Москва
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:45    Умеренные морозы, снег, метель и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщает Гидрометцентр России.
 
Синоптики считают, что снегопады продолжатся и на выходных, но морозы пойдут на спад и потеплеет до минус 1.
 
"К концу недели в Москве - погода со снегом и тенденцией на потепление", - сказала метеоролог Людмила Паршина в видео-прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра.
 
Она отметила, что 27 января, в четверг, осадки маловероятны, а небольшой снег пройдет лишь местами. Термометры покажут минус 5-7 градусов.
 
28 января, в пятницу, вновь ожидаются снег с метелью, усиление ветра до 15 м/с. Днем - до минус 9 градусов, добавила метеоролог.
 
На дорогах столицы сохраняется гололедица, атмосферное давление пониженное.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566952/
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В Москве спрогнозировали снегопады в пятницу

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:45   Умеренные морозы, снег, метель и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщает Гидрометцентр России.
 
Синоптики считают, что снегопады продолжатся и на выходных, но морозы пойдут на спад и потеплеет до минус 1.
 
"К концу недели в Москве - погода со снегом и тенденцией на потепление", - сказала метеоролог Людмила Паршина в видео-прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра.
 
Она отметила, что 27 января, в четверг, осадки маловероятны, а небольшой снег пройдет лишь местами. Термометры покажут минус 5-7 градусов.
 
28 января, в пятницу, вновь ожидаются снег с метелью, усиление ветра до 15 м/с. Днем - до минус 9 градусов, добавила метеоролог.
 
На дорогах столицы сохраняется гололедица, атмосферное давление пониженное.
 


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