В Москве спрогнозировали снегопады в пятницу
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:45 Умеренные морозы, снег, метель и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики считают, что снегопады продолжатся и на выходных, но морозы пойдут на спад и потеплеет до минус 1.
"К концу недели в Москве - погода со снегом и тенденцией на потепление", - сказала метеоролог Людмила Паршина в видео-прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра.
Она отметила, что 27 января, в четверг, осадки маловероятны, а небольшой снег пройдет лишь местами. Термометры покажут минус 5-7 градусов.
28 января, в пятницу, вновь ожидаются снег с метелью, усиление ветра до 15 м/с. Днем - до минус 9 градусов, добавила метеоролог.
На дорогах столицы сохраняется гололедица, атмосферное давление пониженное.
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