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ФРС США сохранила ставку в диапазоне 0–0,25% и готовится к повышению

Экономика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:46    Федрезерв объявил, что завершит программу сокращения выкупа облигаций в марте 2022 года. Ставка, как и ожидалось, осталась прежней
 
Председатель ФРС США Джером Пауэлл (Фото: Graeme Jennings-Pool / Getty Images)
ФРС США объявила, что продолжит сокращать выкуп облигаций с рынка и завершит их скупку в начале марта. Об этом говорится в заявлении по итогам первого в 2022 году заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое проходило 25–26 января. Кроме того, ФРС решила оставить базовую ставку без изменений на уровне 0–0,25%.
 
«Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2%, и сильный рынок труда, Комитет ожидает, что вскоре будет целесообразно повысить целевой диапазон ставки», — говорится в заявлении.
 
В феврале 2022 года FOMC купит на открытом рынке казначейские облигации как минимум на $20 млрд, а ипотечные бумаги — на $10 млрд, то есть всего на $30 млрд. В январе регулятор выкупил активов на $60 млрд. До ноября 2021 года ФРС, обеспечивая рынок ликвидностью, выкупала бонды с рынка на $120 млрд ежемесячно.
 

Впервые ФРС запустила программу выкупа активов QE (quantitative easing — «количественное смягчение») в начале пандемии — в марте 2020 года. Регулятор стал ежемесячно закупать казначейские и ипотечные облигации с рынка на $120 млрд. Вместе со снижением ставки до 0–0,25% это способствовало притоку ликвидности на рынок, что помогло росту активов во время пандемии. В ноябре 2021 года Федрезерв впервые с начала программы объявил о сокращении выкупа активов на $15 млрд каждый месяц.
 

Реакция американских фондовых индексов на решение ФРС на 22:18 мск:
 
- индекс Dow Jones растет на 0,57%, до 34 491,81 пункта;
- индекс S&P 500 растет на 1,17%, до 4407,63 пункта;
- индекс NASDAQ Composite растет на 2,19%, до 13 836,4 пункта.
 
Все 83 аналитика, опрошенные Refinitiv, ожидали, что на январском заседании ФРС не будет менять ставку. Аналитики «Фридом Финанс» также не исключали, что ФРС объявит о намерении начать поднимать ставку уже в марте.
 
Рынок ждал и сокращения программы выкупа активов. В начале января The Wall Street Journal писал, что Федрезерв планирует 25–26 января обсуждать варианты по сокращению портфеля казначейских и ипотечных облигаций.
 
В середине декабря ФРС США также оставила базовую ставку без изменений. Вместе с тем регулятор решил ускорить сворачивание программы стимулирования экономики. Федрезерв объявил, что будет сокращать покупку облигаций на рынке на $30 млрд в месяц — казначейских облигаций США на $20 млрд, а ипотечных облигаций — на $10 млрд.
 
Годовая инфляция в США по итогам декабря 2021 года оказалась максимальной почти за 40 лет — она ускорилась до 7%. В последний раз на таком уровне она была в 1982 году. На слушаниях в Сенате США 11 января председатель Федрезерва Джером Пауэлл говорил, что борьба с инфляцией будет абсолютным приоритетом для американских финансовых властей. Цель ФРС — снизить инфляцию в США до уровня 2% и уменьшить уровень безработицы до 2%.
 
По прогнозам Goldman Sachs, J.P.Morgan и Deutsche Bank, в этом году ФРС повысит процентную ставку минимум четыре раза, начиная с марта. Хотя ранее члены Федрезерва прогнозировали по три повышения в 2022 и 2023 годах.
 
«Председатель ФРС Пауэлл недвусмысленно указал: повышенная инфляция угрожает достижению полной занятости населения. Следовательно, в настоящее время курс денежно-кредитной политики на 2022 год направлен на быструю нормализацию. В этом году возможно четырехэтапное повышение процентных ставок», — согласился Петер Брезинчек, главный аналитик группы Raiffeisen Bank International.
 
Александра ХрисанфоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566953/
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ФРС США сохранила ставку в диапазоне 0–0,25% и готовится к повышению

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:46   Федрезерв объявил, что завершит программу сокращения выкупа облигаций в марте 2022 года. Ставка, как и ожидалось, осталась прежней
 
Председатель ФРС США Джером Пауэлл (Фото: Graeme Jennings-Pool / Getty Images)
ФРС США объявила, что продолжит сокращать выкуп облигаций с рынка и завершит их скупку в начале марта. Об этом говорится в заявлении по итогам первого в 2022 году заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое проходило 25–26 января. Кроме того, ФРС решила оставить базовую ставку без изменений на уровне 0–0,25%.
 
«Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2%, и сильный рынок труда, Комитет ожидает, что вскоре будет целесообразно повысить целевой диапазон ставки», — говорится в заявлении.
 
В феврале 2022 года FOMC купит на открытом рынке казначейские облигации как минимум на $20 млрд, а ипотечные бумаги — на $10 млрд, то есть всего на $30 млрд. В январе регулятор выкупил активов на $60 млрд. До ноября 2021 года ФРС, обеспечивая рынок ликвидностью, выкупала бонды с рынка на $120 млрд ежемесячно.
 

Впервые ФРС запустила программу выкупа активов QE (quantitative easing — «количественное смягчение») в начале пандемии — в марте 2020 года. Регулятор стал ежемесячно закупать казначейские и ипотечные облигации с рынка на $120 млрд. Вместе со снижением ставки до 0–0,25% это способствовало притоку ликвидности на рынок, что помогло росту активов во время пандемии. В ноябре 2021 года Федрезерв впервые с начала программы объявил о сокращении выкупа активов на $15 млрд каждый месяц.
 

Реакция американских фондовых индексов на решение ФРС на 22:18 мск:
 
- индекс Dow Jones растет на 0,57%, до 34 491,81 пункта;
- индекс S&P 500 растет на 1,17%, до 4407,63 пункта;
- индекс NASDAQ Composite растет на 2,19%, до 13 836,4 пункта.
 
Все 83 аналитика, опрошенные Refinitiv, ожидали, что на январском заседании ФРС не будет менять ставку. Аналитики «Фридом Финанс» также не исключали, что ФРС объявит о намерении начать поднимать ставку уже в марте.
 
Рынок ждал и сокращения программы выкупа активов. В начале января The Wall Street Journal писал, что Федрезерв планирует 25–26 января обсуждать варианты по сокращению портфеля казначейских и ипотечных облигаций.
 
В середине декабря ФРС США также оставила базовую ставку без изменений. Вместе с тем регулятор решил ускорить сворачивание программы стимулирования экономики. Федрезерв объявил, что будет сокращать покупку облигаций на рынке на $30 млрд в месяц — казначейских облигаций США на $20 млрд, а ипотечных облигаций — на $10 млрд.
 
Годовая инфляция в США по итогам декабря 2021 года оказалась максимальной почти за 40 лет — она ускорилась до 7%. В последний раз на таком уровне она была в 1982 году. На слушаниях в Сенате США 11 января председатель Федрезерва Джером Пауэлл говорил, что борьба с инфляцией будет абсолютным приоритетом для американских финансовых властей. Цель ФРС — снизить инфляцию в США до уровня 2% и уменьшить уровень безработицы до 2%.
 
По прогнозам Goldman Sachs, J.P.Morgan и Deutsche Bank, в этом году ФРС повысит процентную ставку минимум четыре раза, начиная с марта. Хотя ранее члены Федрезерва прогнозировали по три повышения в 2022 и 2023 годах.
 
«Председатель ФРС Пауэлл недвусмысленно указал: повышенная инфляция угрожает достижению полной занятости населения. Следовательно, в настоящее время курс денежно-кредитной политики на 2022 год направлен на быструю нормализацию. В этом году возможно четырехэтапное повышение процентных ставок», — согласился Петер Брезинчек, главный аналитик группы Raiffeisen Bank International.
 
Александра Хрисанфова
 


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