Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:49 РБК ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют в России. Согласно ей, граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, как в Швейцарии



Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. РБК ознакомился с документом, а также с письмом министерства в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, их подлинность подтвердил источник на криптовалютном рынке. В аппарат правительства предложения поступили, сообщила РБК пресс-служба кабинета министров.



О том, что Минфин разработал такую концепцию и выступает за регулирование крипторынка вместо запретов, ранее рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.



Его комментарии последовали за докладом Банка России, который был выпущен на прошлой неделе. Регулятор предлагает полностью запретить использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами — у российских инвесторов останется возможность владеть цифровыми валютами, а также совершать с ними сделки только в иностранных юрисдикциях. ЦБ видит в криптовалютах риски в отношении финансовой стабильности, благосостояния граждан, спонсирования преступной деятельности и т.п.



По данным Минфина, который ссылается на экспертные оценки, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. ЦБ оценивает объем операций российских физических лиц с криптовалютами в $5 млрд в год.



Официально концепция Минфина в Банк России не поступала, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, добавив, что позиция Центробанка в отношении регулирования криптовалют отражена в его консультативном докладе. «Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка», — сказал представитель ЦБ.





Почему Минфин выступает против запрета



Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.



«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — говорится в письме Минфина. Регулирование криптовалют также должно привести к увеличению доходов бюджета, так как появятся новые субъекты, уплачивающие налоги и страховые взносы, считают в министерстве.



В письме Минфина приведена и позиция ФСБ. Ведомство, как следует из документа, считает, что такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров. Регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки криптотранзакций от и до «криминальных» криптокошельков. Также появится возможность осуществлять блокировку, арест и конфискацию криптовалют на кошельках, в том числе при поступлении цифровой валюты на криптокошелек с использованием запрещенных инструментов.





Что предлагает Минфин



* Организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры. Это, по мнению министерства, позволит обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников. Для этого необходимо на законодательном уровне ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов.

* Проводить операции с криптовалютами смогут физические и юридические лица. Для этого им надо пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке (организаторе системы обмена цифровых валют). Клиентов-физлиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Такие правила действуют и сейчас: «неквалы» должны проходить тесты для операций со сложными инструментами, а их суммы ограничены.

* Организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями, считает Минфин. В их функционал будут входить контроль и отслеживание операций с криптовалютами, выявление операций, проводимых в целях незаконной деятельности, идентификация клиентов, хранение информации о сделке в течение как минимум пяти лет, предоставление данных по запросам в ЦБ, Росфинмониторинг, ФНС, следственные органы и т.п., банковское обслуживание участников сделки (клиента и оператора обмена цифровых валют).

* Для контроля и отслеживания операций с криптовалютами следует использовать сервис «Прозрачный блокчейн». Это система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта, разработку которой летом 2020 года предложил Росфинмониторинг. Минфин предлагает применять этот сервис для выявления противоправных криптотранзакций. Например, создать базу данных криптокошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности, финансированием терроризма и т.п.

* За образец процедуры полной идентификации клиентов Минфин предлагает взять швейцарский проект Aximetria, который собирает следующие личные данные: имя, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код и т.п. Минфин также предлагает отслеживать информацию об устройстве, с которого совершаются транзакции, и данные о самих транзакциях (дата, время, сумма, местоположение и т.д.).

* Минфин считает нужным создать операторов обмена цифровых валют. Они могут обладать базовыми правами и работать по модели p2p-обменника (между физлицами) или иметь универсальные права и работать по модели биржи. Такими операторами могут быть юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами в соответствии с антиотмывочным законодательством и внесенные в реестр ЦБ. Они смогут проводить операции по обмену криптовалют на денежные средства и наоборот, осуществлять идентификацию клиентов с привлечением банков и предоставлять банкам данные о планируемых к совершению операциях.

* На российском рынке в случае реализации концепции Минфина смогут работать и иностранные биржи цифровых валют. Для этого им надо будет открыть представительство в России, провести техническую интеграцию с российскими банками — организаторами системы обмена цифровых валют, заключить с ними договоры и т.д. В России не смогут работать те биржи, которые зарегистрированы в странах, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих предоставления информации по финансовым операциям.

* Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

* В сопроводительном письме к концепции Минфин также предлагает определить ключевые параметры осуществления майнинга криптовалют. По его информации, Россия занимает третье место в мире по майнингу.



Как могут выглядеть операции с криптовалютой

В своей концепции Минфин описывает примерный клиентский путь для сделок с криптовалютой.



1. Клиент проходит идентификацию и открывает электронный кошелек у организатора системы обмена цифровых валют (банка). Либо проходит идентификацию и открывает кошелек у обменника или биржи, в этом случае кошелек должен быть привязан к банковскому счету клиента.

2. При покупке либо продаже криптовалюты обменник или биржа сообщает банку информацию о криптовалютном кошельке клиента и детали операции. Банк проводит проверку криптокошелька в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Затем направляет подтверждение по проведению операции обменнику или бирже — после его получения цифровая валюта зачисляется на криптокошелек.

3. В информационной системе обмена цифровых валют формируется запись о совершении сделки с указанием суммы и номера криптокошелька.





Что думает рынок



По словам президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, в концепции Минфина заложена правильная система регулирования криптовалют, которая решает проблемы, обозначенные ЦБ. «Это анонимность транзакций, использование криптовалюты в преступных целях, вопросы налогообложения и прав собственности владельцев криптовалют», — перечисляет Припачкин.



Большая часть из изложенного в концепции Минфина опирается на международный опыт регулирования этой сферы, добавляет председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Вместо резкого запрета разумно ввести регуляторные меры и проследить за их результатами. В этом смысле позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придется искать компромисс с Банком России», — рассуждает эксперт. Использование банков для проведения операций с криптовалютами поможет отсечь всю преступную составляющую, добавляет Припачкин.



Идентификация пользователей криптокошельков не должна привести к оттоку клиентов. Наоборот, сейчас на всех легальных криптобиржах в мире необходимо пройти процедуру проверки личности, продолжает президент РАКИБ: «Если концепция Минфина будет принята, то в России этот процесс можно реализовать через «Госуслуги». Например, с номером ИНН сразу получать номер криптокошелька».



Отдельно следует проработать вопросы налогообложения, считает Достов. «Здесь тоже можно опираться на мировой опыт, когда криптоактивы трактуются или как имущество, или как ценные бумаги, или как иностранная валюта», — говорит он. Но не очень понятно, какими мерами пользователей криптокошельков будут принуждать к регистрации и какие проблемы возникнут у тех, кто не зарегистрировался, добавляет эксперт.



Евгения Чернышова, Иван Ткачёв



