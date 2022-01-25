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Почему у Европы нет альтернатив импорту российского газа

Газ
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:55    Заменить российский газ импортом от других поставщиков у стран Европы не получится. Единственный выход - вместо газа топить углем, часть которого все равно придется везти из России. К тому же это будет совсем противоречить климатическим целям Евросоюза.
 
По объемам экспорта газа совокупные поставки из США и Катара могли бы заместить российские. Но они уже поставляют свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, США - около 30%, Катар - 20%. Остальные объемы идут в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), рынок которых чаще всего оказывается более выгодным для поставщиков СПГ, нежели европейский. У американских и катарских компаний есть долгосрочные обязательства перед партнерами в АТР, которые они обязаны исполнять. Сам же экспорт СПГ из этих стран устроен так, что правительство не может регулировать направления его потоков. Кроме того, оставить без газа страны АТР означает ввергнуть мир в жесточайший экономический кризис, поскольку тогда без энергоресурсов останутся Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Закрыть эту дыру в поставках СПГ в страны АТР просто будет некому.
 
Единственные две страны, которые обладают достаточной ресурсной базой и не связаны обязательствами по экспорту газа, способные заместить российские поставки в Европу, - это Иран (вторая в мире после России страна по запасам газа) и Туркмения (5-е место в мире). Но у обеих стран нет транспортной инфраструктуры для поставок в Европу, средств и возможностей для ее создания. Иран к тому же еще и находится под санкциями США.
 
Внутри самой Европы единственный крупный поставщик газа - Норвегия, которая не входит в Евросоюз. Но почти весь добываемый в Северном море газ (около 100 млрд кубометров) страна уже продает в Великобританию и ЕС. При этом серьезно нарастить добычу Норвегия не может из-за ограниченности ресурсной базы. Более того, многие эксперты считают, что с 2024 года производство газа Норвегией будет снижаться.
 

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей ТихоновТем временем
 

Тем временем
 
Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба компании.
 
Gas for Europe GmbH будет выступать в качестве независимого оператора газотранспортной системы, что было необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ. Головной офис компании располагается в городе Шверин.
 
Укладка труб "Северного потока-2" завершилась в сентябре 2021 года. Обе нитки газопровода были заполнены техническим газом и сейчас готовы к работе. Nord Stream 2 проходила процедуру сертификации как независимый оператор газопровода, но 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приостановило процесс. По законам ФРГ, для управления частью "Северного потока-2", находящейся на немецкой территории, нужно иметь штаб-квартиру в Германии. Теперь, после учреждения немецкой дочки Nord Stream 2, процесс сертификации может быть возобновлен.
 
Первый этап сертификации занимает не больше четырех месяцев. Второй этап - оценка проекта Еврокомиссией. На это может потребоваться от двух до четырех месяцев. Решение Еврокомиссии не носит обязательный характер, но должно быть учтено немецким регулятором.
 
Сергей ТихоновПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566957/
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Почему у Европы нет альтернатив импорту российского газа

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:55   Заменить российский газ импортом от других поставщиков у стран Европы не получится. Единственный выход - вместо газа топить углем, часть которого все равно придется везти из России. К тому же это будет совсем противоречить климатическим целям Евросоюза.
 
По объемам экспорта газа совокупные поставки из США и Катара могли бы заместить российские. Но они уже поставляют свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, США - около 30%, Катар - 20%. Остальные объемы идут в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), рынок которых чаще всего оказывается более выгодным для поставщиков СПГ, нежели европейский. У американских и катарских компаний есть долгосрочные обязательства перед партнерами в АТР, которые они обязаны исполнять. Сам же экспорт СПГ из этих стран устроен так, что правительство не может регулировать направления его потоков. Кроме того, оставить без газа страны АТР означает ввергнуть мир в жесточайший экономический кризис, поскольку тогда без энергоресурсов останутся Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Закрыть эту дыру в поставках СПГ в страны АТР просто будет некому.
 
Единственные две страны, которые обладают достаточной ресурсной базой и не связаны обязательствами по экспорту газа, способные заместить российские поставки в Европу, - это Иран (вторая в мире после России страна по запасам газа) и Туркмения (5-е место в мире). Но у обеих стран нет транспортной инфраструктуры для поставок в Европу, средств и возможностей для ее создания. Иран к тому же еще и находится под санкциями США.
 
Внутри самой Европы единственный крупный поставщик газа - Норвегия, которая не входит в Евросоюз. Но почти весь добываемый в Северном море газ (около 100 млрд кубометров) страна уже продает в Великобританию и ЕС. При этом серьезно нарастить добычу Норвегия не может из-за ограниченности ресурсной базы. Более того, многие эксперты считают, что с 2024 года производство газа Норвегией будет снижаться.
 

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей ТихоновТем временем
 

Тем временем
 
Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба компании.
 
Gas for Europe GmbH будет выступать в качестве независимого оператора газотранспортной системы, что было необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ. Головной офис компании располагается в городе Шверин.
 
Укладка труб "Северного потока-2" завершилась в сентябре 2021 года. Обе нитки газопровода были заполнены техническим газом и сейчас готовы к работе. Nord Stream 2 проходила процедуру сертификации как независимый оператор газопровода, но 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) приостановило процесс. По законам ФРГ, для управления частью "Северного потока-2", находящейся на немецкой территории, нужно иметь штаб-квартиру в Германии. Теперь, после учреждения немецкой дочки Nord Stream 2, процесс сертификации может быть возобновлен.
 
Первый этап сертификации занимает не больше четырех месяцев. Второй этап - оценка проекта Еврокомиссией. На это может потребоваться от двух до четырех месяцев. Решение Еврокомиссии не носит обязательный характер, но должно быть учтено немецким регулятором.
 
Сергей Тихонов
 


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