«Газпром нефть» прогазирует рост. Компания может обогнать ЛУКОЙЛ по добыче углеводородов в 2023 году

«Газпром нефть» в ближайшие годы намерена быстрее, чем другие нефтекомпании, увеличивать добычу. К 2025 году она прогнозирует рост производства углеводородов до 130 млн тонн нефтяного эквивалента, в этом году рассчитывает на увеличение на 10%. Хотя по добыче нефти и конденсата «Газпром нефть» все равно не обгонит ЛУКОЙЛ в ближайшей перспективе, однако уже в 2023 году может стать второй после «Роснефти» нефтекомпанией по общей добыче углеводородов.



«Газпром нефть» рассчитывает выйти на уровень добычи углеводородов в 130 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.) в 2025 году, а в этом году ее производство может вырасти более чем на 10%, сообщил глава нефтекомпании Александр Дюков. Он ожидает рост добычи по 5% в 2023 и 2024 годах при благоприятной рыночной конъюнктуре, «если не будет никаких кризисных ситуаций, новых кризисов и пандемий». Предыдущий целевой показатель в 100 млн тонн н. э., который компания преодолела в прошлом году, нефтекомпания обозначала в стратегии, принятой еще в 2018 году.



Нефтекомпания рассчитывала увеличить добычу нефти на 2,5% по итогам 2021 года, до 62 млн тонн. В соответствии с прогнозами господина Дюкова, к 2023 году добыча нефти может приблизиться к 70 млн тонн, а к 2025-му — составить около 77 млн тонн. Ближайший конкурент ЛУКОЙЛ оценивал свою добычу нефти в 2021 году на уровне 80 млн тонн, в 2022-м — 83 млн тонн.



Среди российских нефтекомпаний «Газпром нефть» запускала наибольшее число новых проектов, особенно в Арктике, и надеялась быстрее остальных увеличивать добычу. Однако планы пришлось корректировать из-за вступления России в сделку ОПЕК+. По плану сделка, в соответствии с которой крупнейшие производители нефти ограничивают добычу нефти, должна завершиться в этом году, и нефтекомпании уже сейчас увеличивают добычу примерно на 100 тыс. баррелей в месяц. В декабре прошлого года финдиректор «Газпром нефти» Алексей Янкевич говорил, что рост добычи в этом году будет достигнут благодаря «как активному бурению на традиционных активах, так и развитию новых проектов, таких как нефтяные оторочки, проект разработки Западно-Зимнего месторождения, Отдаленной группы месторождений в Ноябрьске и реализации проекта "Газ Ямала"».



У ЛУКОЙЛа не так много новых крупных проектов в РФ, которые будут запущены в ближайшие годы. «На следующий год (2022-й.— “Ъ”) мы вводим месторождение им. Валерия Грайфера, в 2024 году — месторождение D33 в Балтийском море (общая добыча 3 млн тонн.— “Ъ”), в Калининграде. Расширяем Южно-Мессояхское месторождение и месторождения на Ямале (в Большехетской впадине.— “Ъ”). Туда большие инвестиции идут, чтобы увеличивать добычу газа»,— говорил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в сентябре 2021 года в интервью “Ъ”. При этом нефтекомпании необходимо поддерживать добычу на зрелых месторождениях в Западной Сибири, которая ежегодно сокращается.



В 2021 году ЛУКОЙЛ добыл 89 млн тонн н. э. в России и не менее 105 млн тонн н. э. глобально, оценивает Александр Донской из «ВТБ Капитала». По его мнению, в среднесрочной перспективе компания могла бы превысить допандемийный уровень добычи нефти и конденсата на 2–3 млн тонн. По оценкам «ВТБ Капитала», добыча газа компании будет расти меньшим темпом, чем у «Газпром нефти». По словам господина Донского, учитывая планы «Газпром нефти» (в случае отсутствия ограничивающих внешних факторов), уровень добычи углеводородов (совместно в России и за рубежом) компании может превысить цифры ЛУКОЙЛа уже в 2023 году (117 млн тонн против 113 млн тонн н. э.). Аналитик ожидает, что в 2022 году добыча нефти и конденсата ЛУКОЙЛа составит 80 млн тонн, «Газпром нефти» — 63 млн тонн.



«Газпром нефть» имеет наиболее высокий потенциал роста добычи среди крупнейших российских нефтекомпаний, считает старший аналитик по нефтегазовому сектору SberCIB Investment Research Андрей Громадин. Уже по итогам 2020 года доказанные, вероятные и возможные запасы углеводородов компании вдвое превышали запасы ЛУКОЙЛа. Планы «Газпром нефти» по темпам роста добычи углеводородов в 2022–2023 годах полностью соответствуют нашим ожиданиям, заметил он. По оценке аналитика, в 2022 году «Газпром нефть» увеличит добычу жидких углеводородов на 8%, до 1,35 млн баррелей в сутки, ЛУКОЙЛ — на 4%, до 1,7 млн б/с. По его мнению, «Газпром нефть» по добыче нефти опередит ЛУКОЙЛ не ранее 2026–2028 годов.



Дмитрий Козлов

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