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«Омикрон» может стоить миру полпроцента ВВП. PwC представила прогноз на 2022 год

Прогнозы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:06    По базовому сценарию в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,5%, а Китай по размеру экономики обгонит Евросоюз, ожидают аналитики PwC. Также на этот год придется начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, Великобритании и в большинстве развивающихся стран. В еврозоне, напротив, из-за в итоге невысокой инфляции сохранится стимулирующая денежная политика. Основным риском для базового сценария в PwC ожидаемо считают омикрон-штамм, который способен снизить темпы восстановления мирового ВВП до 4%.
 
PwC в «Обзоре мировой экономики» представила макроэкономический прогноз на 2022 год. Согласно ожиданиям аналитиков, мировой реальный ВВП в базовом сценарии в 2022 году вырастет на 4,5% (в перерасчете по рыночным обменным курсам, РОК) или на 4,7% (по паритету покупательной способности). Темпы роста замедлятся в первом квартале, но это будет компенсировано за счет их ускорения в последующие месяцы 2022 года. США, Китай и Евросоюз останутся крупнейшими экономиками мира. При этом КНР впервые обойдет ЕС по размеру экономики и сохранит полученное второе место (после США) и в среднесрочной перспективе. В России среднегодовой темп роста реального ВВП в 2022 году, по прогнозу PwC, снизится до 3% с 3,9% в 2021 году, а в 2023–2027 годах — до 1,7%.
 
Трендом 2022 года в PwC называют начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) через повышение ставок центробанками и сворачивание программ количественного смягчения.
 
Этот процесс в США и Великобритании, возможно, задержится на несколько месяцев из-за распространения омикрон-штамма. При этом в еврозоне, согласно ожиданиям, сохранится стимулирующая ДКП — так как темпы базовой инфляции там (без учета изменений косвенных налогов) вряд ли превысят целевые 2% в 2022 году.
 
Ужесточение денежно-кредитной политики в мире, по мнению аналитиков PwC, не станет вызовом для развивающихся стран (включая Россию) — так как их центробанки (кроме Турции) уже повышают ставки, готовясь к действиям ФРС. Также там полагают, что к началу второй половины 2022 года общая инфляция снизится за счет относительно низких цен на товары длительного пользования, что может позволить центробанкам отложить дальнейшее повышение ставок. В США среднегодовой показатель потребительских цен может составить 3,9%, в Великобритании — 3,4%, в КНР — 2%, в РФ — 4,9%.
 
В странах G7 ожидается создание не менее 9 млн рабочих мест, что станет самым высоким показателем с 1980-х годов. Таким образом, за два года, прошедших после принятия чрезвычайных мер по поддержке экономики в условиях пандемии (таких, к примеру, как программы отпуска без сохранения зарплаты), в странах «большой семерки» будет создано 14–15 млн рабочих мест. Впрочем, согласно прогнозу, превзойти докризисные уровни занятости в этой группе государств удастся только США и Канаде. Ожидается, что в 2022 году работодатели на фоне конкуренции за работников будут вынуждены предлагать им больше льгот и более привлекательные условия труда, особенно — в сфере обслуживания и в секторах, основанных на знаниях.
 
Все эти прогнозы подготовлены в рамках базового сценария развития событий. Но из-за краткосрочной неопределенности, вызванной «омикроном», у PwC также есть и пессимистичный сценарий.
 
Он предполагает значительное замедление или даже сокращение экономической активности в ряде стран северного полушария в первом квартале 2022 года и снижение роста мирового ВВП по итогам этого года на 50 базисных пунктов в сравнении с базовым сценарием (до 4% по рыночным курсам). Дисбаланс между спросом и предложением в этом сценарии сохранится даже после второго квартала 2022 года и будет повышать давление на цены. При этом на стоимость энергоносителей давление будет меньшим, так как спрос на них снизится и будут введены более строгие правила, сдерживающие экономическую активность. Темпы общей инфляции в пессимистичном сценарии будут выше, чем в базовом, так как ценовой эффект от нарушения цепочек поставок будет превосходить снижение цен на энергоносители. Помимо «омикрона», рисками в PwC называют геополитический фактор, который может помешать стабилизации цен на энергоносители, особенно — на природный газ в странах Европы.
 
Георгий СмирновПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566964/
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«Омикрон» может стоить миру полпроцента ВВП. PwC представила прогноз на 2022 год

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:06   По базовому сценарию в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,5%, а Китай по размеру экономики обгонит Евросоюз, ожидают аналитики PwC. Также на этот год придется начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, Великобритании и в большинстве развивающихся стран. В еврозоне, напротив, из-за в итоге невысокой инфляции сохранится стимулирующая денежная политика. Основным риском для базового сценария в PwC ожидаемо считают омикрон-штамм, который способен снизить темпы восстановления мирового ВВП до 4%.
 
PwC в «Обзоре мировой экономики» представила макроэкономический прогноз на 2022 год. Согласно ожиданиям аналитиков, мировой реальный ВВП в базовом сценарии в 2022 году вырастет на 4,5% (в перерасчете по рыночным обменным курсам, РОК) или на 4,7% (по паритету покупательной способности). Темпы роста замедлятся в первом квартале, но это будет компенсировано за счет их ускорения в последующие месяцы 2022 года. США, Китай и Евросоюз останутся крупнейшими экономиками мира. При этом КНР впервые обойдет ЕС по размеру экономики и сохранит полученное второе место (после США) и в среднесрочной перспективе. В России среднегодовой темп роста реального ВВП в 2022 году, по прогнозу PwC, снизится до 3% с 3,9% в 2021 году, а в 2023–2027 годах — до 1,7%.
 
Трендом 2022 года в PwC называют начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) через повышение ставок центробанками и сворачивание программ количественного смягчения.
 
Этот процесс в США и Великобритании, возможно, задержится на несколько месяцев из-за распространения омикрон-штамма. При этом в еврозоне, согласно ожиданиям, сохранится стимулирующая ДКП — так как темпы базовой инфляции там (без учета изменений косвенных налогов) вряд ли превысят целевые 2% в 2022 году.
 
Ужесточение денежно-кредитной политики в мире, по мнению аналитиков PwC, не станет вызовом для развивающихся стран (включая Россию) — так как их центробанки (кроме Турции) уже повышают ставки, готовясь к действиям ФРС. Также там полагают, что к началу второй половины 2022 года общая инфляция снизится за счет относительно низких цен на товары длительного пользования, что может позволить центробанкам отложить дальнейшее повышение ставок. В США среднегодовой показатель потребительских цен может составить 3,9%, в Великобритании — 3,4%, в КНР — 2%, в РФ — 4,9%.
 
В странах G7 ожидается создание не менее 9 млн рабочих мест, что станет самым высоким показателем с 1980-х годов. Таким образом, за два года, прошедших после принятия чрезвычайных мер по поддержке экономики в условиях пандемии (таких, к примеру, как программы отпуска без сохранения зарплаты), в странах «большой семерки» будет создано 14–15 млн рабочих мест. Впрочем, согласно прогнозу, превзойти докризисные уровни занятости в этой группе государств удастся только США и Канаде. Ожидается, что в 2022 году работодатели на фоне конкуренции за работников будут вынуждены предлагать им больше льгот и более привлекательные условия труда, особенно — в сфере обслуживания и в секторах, основанных на знаниях.
 
Все эти прогнозы подготовлены в рамках базового сценария развития событий. Но из-за краткосрочной неопределенности, вызванной «омикроном», у PwC также есть и пессимистичный сценарий.
 
Он предполагает значительное замедление или даже сокращение экономической активности в ряде стран северного полушария в первом квартале 2022 года и снижение роста мирового ВВП по итогам этого года на 50 базисных пунктов в сравнении с базовым сценарием (до 4% по рыночным курсам). Дисбаланс между спросом и предложением в этом сценарии сохранится даже после второго квартала 2022 года и будет повышать давление на цены. При этом на стоимость энергоносителей давление будет меньшим, так как спрос на них снизится и будут введены более строгие правила, сдерживающие экономическую активность. Темпы общей инфляции в пессимистичном сценарии будут выше, чем в базовом, так как ценовой эффект от нарушения цепочек поставок будет превосходить снижение цен на энергоносители. Помимо «омикрона», рисками в PwC называют геополитический фактор, который может помешать стабилизации цен на энергоносители, особенно — на природный газ в странах Европы.
 
Георгий Смирнов
 


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