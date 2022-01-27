США отвергли требование России о нерасширении НАТО на восток, но предложили ей кое-что другое

США и НАТО передали России письменные ответы на ее требования о гарантиях безопасности. Из заявлений представителей Госдепа и альянса следует: США и их европейские союзники не намерены обсуждать с РФ «политику открытых дверей» НАТО и военное присутствие в Восточной Европе. В то же время они заинтересованы в диалоге по контролю над вооружениями, повышению транспарентности и снижению рисков. Теперь МИД РФ и другие компетентные ведомства будут готовить Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. Два предложения уже сделали в Госдуме: «Единая Россия» призвала поставить оружие самопровозглашенным республикам Донецка и Луганска, а коммунисты — признать их независимость.



Джон Салливан прибыл на Смоленскую площадь к 19:30. В его руках была черная кожаная папка, а в ней важный документ: ответы на российские требования о гарантиях безопасности. В МИДе его принял замминистра Александр Грушко. Встреча продлилась менее получаса.



Перед передачей бумаг в Москву Вашингтон попросил не обнародовать их. Напомним, через два дня после того, как Россия в декабре передала США и НАТО два проекта договоров о гарантиях безопасности, они были выложены в открытый доступ. Российские власти объяснили столь необычный для дипломатической практики шаг желанием избежать дезинформации по поводу своих предложений. Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января сказал, что и американскую реакцию стоило бы опубликовать. Вчера же он, сославшись на просьбу Вашингтона о дискретности, обещал не делать этого, но допустил, что раскроет «содержание их реакции».



О сути ответного послания США, впрочем, на специально созванном брифинге в Вашингтоне рассказал сам Энтони Блинкен.



Из его комментариев следует: в Вашингтоне не стали составлять постатейный ответ на проект двустороннего договора, представленный Россией. Напомним, в нем среди прочего США предлагается взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России. Всего в проекте договора 8 статей. Российские официальные лица неоднократно говорили, что ждут от США подробный ответ по каждой из них.



Однако, судя по пояснениям госсекретаря, в Вашингтоне поступили иначе. Энтони Блинкен подчеркнул: переданное Москве послание не является «формальным переговорным документом» или «предложением». По его словам, это «набор идей».



Более того, судя по всему, в документе вообще напрямую не идет речь о запрошенных Россией «гарантиях безопасности», хоть и упоминаются «российские озабоченности».



Энтони Блинкен позиционировал его как соображения США по деэскалации обострившейся по вине России ситуации вокруг Украины.



Ответ, по его словам, состоит из нескольких элементов. Во-первых, перечисления озабоченностей США и их союзников по поводу действий России, «подрывающих безопасность и стабильность». Речь, судя по всему, идет о Крыме и Донбассе, а также обвинений во вмешательстве Москвы в выборы и хакерских атаках, использовании химоружия и заказных убийствах в Европе.



Во-вторых, констатации того, что любое государство имеет право самостоятельно решать, в какие союзы входить и как обеспечивать свою безопасность: это ответ на требование остановить расширение НАТО, ограничить военное присутствие в Европе и военное сотрудничество с постсоветскими странами. «Двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы были и остаемся привержены этому принципу»,— заявил Энтони Блинкен.



И в-третьих, перечня областей и направлений, по которым США считают возможным «на условиях взаимности» договориться с Россией. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе об ограничении размещения ракетных систем), повышении транспарентности военной деятельности и снижении рисков. «Мы выделили области, в которых, по нашему мнению, совместными усилиями мы могли бы реально повысить уровень безопасности для всех, в том числе для России, исходя из некоторых высказанных ею озабоченностей. Есть важные сферы, в которых можно и нужно сотрудничать, если Россия серьезно готова к этому»,— сказал Энтони Блинкен.



Госсекретарь уточнил, что президент Джо Байден лично участвовал в составлении ответа США, он его «благословил». Содержание документа было также скоординировано с европейскими союзниками США и Украиной. «Мы получили их позицию и включили их в наши ответы Москве»,— сказал он. По словам Энтони Блинкена, «решение о том, как ответить, остается за Россией». «Я не сомневаюсь в том, что если Россия подойдет к этому серьезно и в духе взаимности, со стремлением укрепить коллективную безопасность для всех нас, то в этом документе есть очень позитивные моменты, по которым следует работать»,— продолжил госсекретарь. И добавил: «Мяч на стороне Москвы. Мы готовы ко всем сценариям».



Энтони Блинкен сообщил, что рассчитывает на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым «в ближайшие дни». По данным источников “Ъ”, она может состояться на следующей неделе в Женеве.



При этом из комментария госсекретаря следовало: США не уверены в том, что Россия настроена на решение проблем «серьезным дипломатическим путем», а, наоборот, видят признаки готовящегося «вторжения» России на Украину.



В этой связи США и их союзники, по словам Энтони Блинкена, во-первых, нарастили и продолжат наращивать поставки вооружений Украине. Во-вторых, члены НАТО уже направили на «восточный фланг» альянса дополнительные силы и технику, а США могут при необходимости оперативно перебросить туда еще несколько тысяч солдат.



В-третьих, США и Евросоюз ведут активные консультации о коллективном санкционном ответе России. Рестрикции будут весьма жесткими и, по словам Энтони Блинкена, «напрямую повлияют на сферы, которые крайне важны для президента Путина». Среди прочего он перечислил экономику и финансы, оборону и высокие технологии.



И в-четвертых, США предпринимают шаги, чтобы не допустить сбоев в глобальном предложении энергоресурсов, «если Россия решит использовать свой природный газ в качестве оружия, сократив поставки в Европу еще больше, чем она уже сделала». «Мы ведем переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру о поиске (газовых.— “Ъ”) мощностей. Мы также договариваемся с нашими союзниками и партнерами о координации наших ответных мер, в том числе как лучше всего использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей»,— уточнил Энтони Блинкен.



Вскоре после этого отдельный брифинг провел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Из его выступления следовало, что письменный ответ альянса во многом перекликается с посланием США.



В том числе в части неприемлемости требования России о нерасширении НАТО. По словам Йенса Столтенберга, в этом вопросе альянс не готов ни на какие уступки. «Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь,— заявил он.— НАТО уважает решения стран, которые решают вступать в ряды членов альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция». Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от границы с Украиной и продолжить дипломатические усилия, но, как и Энтони Блинкен, предупредил, что НАТО готово к любому сценарию. «Мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему»,— резюмировал он.



В российском МИДе и других ведомствах послания США и НАТО вчера вечером публично не комментировали. Выступая же в среду утром на «правительственном часе» в Госдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в зависимости от содержания этих посланий его ведомство совместно с другими профильными структурами подготовит для Владимира Путина предложения о дальнейших шагах. Два конкретных предложения в Госдуме уже огласили: «Единая Россия» предложила начать поставки вооружений самопровозглашенным республикам Донецка и Луганска, а КПРФ призвала признать их независимость.



По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, «пока что все идет как по учебнику».



«Ответ США и НАТО неудовлетворительный, что требует обещанных Россией "военно-технических мер". Но он и не полный "отлуп", что предусматривает продолжение коммуникации, несмотря на упомянутые "меры",— сказал он “Ъ”.— Следующие действия предсказуемы — это демонстрация, но не применение силы. Общее повышение военной активности — учения, полеты, возможно, размещение новых систем вооружений в чувствительных зонах».



По прогнозу эксперта, «за всяким действием последует контрдействие, и так, вероятно, несколько раз». «Параллельно зондируется возможность возвращения к обсуждению набора требований. По идее, в какой-то момент возникает насыщение конфронтацией и стремление перейти к снижению напряженности, что стимулирует воображение для поиска новых форм баланса»,— продолжил Федор Лукьянов. Но уточнил: «Пока мы от этого далеки, политико-психологическая экзальтация и игра нервов только началась».



Елена Черненко

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