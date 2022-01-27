ФРС практически подтвердила повышение ставки в марте

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания впервые заявила о готовности скоро повысить ставку. Еще в конце прошлого года члены комитета по открытым рынкам не планировали столь быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь участники рынка ждут, что ставка будет повышена в марте 2022 года, к этому времени будет свернута и скупка активов ФРС. Эти меры неизбежно приведут к укреплению доллара, тогда как валюты развивающихся стран, наоборот, окажутся под давлением, которое в случае России при продолжении обострения внешнеполитической обстановки может мультиплицироваться.



Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам январского заседания воздержался от изменения ставки (экстренно сниженной до уровня 0–0,25% в марте 2020 года), но впервые прямо указал на готовность ее повысить: в итоговом заявлении говорится, что «в условиях, когда инфляция находится значительно выше 2%, а ситуация на рынке труда — благоприятная, комитет ожидает, что повышение ставки будет обоснованным в скором времени». Напомним, на текущем уровне ставка находится после ее резкого снижения для поддержки экономики во время пандемии. Точечный график с прогнозами динамики ставки, опубликованный в декабре, предполагает ее возможное трехкратное повышение уже в этом году.



В свою очередь, скупка ФРС активов, о сворачивании которой было объявлено в ноябре, будет прекращена уже в начале марта — с февраля выкуп составит $30 млрд в месяц, в том числе на $20 млрд в месяц гособлигаций и на $10 млрд ипотечных бумаг, тогда как до начала сворачивания объемы выкупа составляли как минимум $120 млрд в месяц ($80 млрд в месяц гособлигаций и по $40 млрд ипотечных бумаг). Более того, регулятор впервые уточнил и планы по сокращению объема активов на балансе: в специальном заявлении указывается, что этот процесс начнется после повышения ставки.



В заявлении ФРС вновь указала на риски, связанные с новым штаммом коронавируса, но также отметила и улучшение показателей деловой активности и занятости.



Отдельно регулятор сослался и на динамику инфляции. В частности, в заявлении говорится, что дисбалансы спроса и предложения оказали значительное влияние на рост цен. Именно рост инфляции стал основной причиной ужесточения риторики регулятора: по итогам декабря она ускорилась до 7% — 40-летнего максимума. Базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергию также увеличилась: с 4,9% до 5,5%. Инфляция потребительских расходов, на которую ориентируется регулятор, в ноябре ускорилась до 5,7% против 5,1% в сентябре, за вычетом продовольствия и энергии — до 4,7%, месяцем ранее показатель составлял 4,2%. Безработица же в декабре дополнительно сократилась — еще на 0,3 процентных пункта, до 3,9% (за месяц было создано 210 тыс. новых рабочих мест). Согласно текущему прогнозу ФРС, в этом году инфляция может замедлиться до 2,6%, в следующем — до 2,2%, в 2024-м инфляция может составить 2,1%, а в среднесрочной перспективе — 2%, то есть ФРС по-прежнему рассматривает текущую динамику инфляции как краткосрочное и быстро преходящее явление.



Основным эффектом от повышения ставки, которое ожидается уже в марте 2022 года, станет укрепление доллара и рост требуемой доходности по американским гособлигациям. «Курсы валют развивающихся стран держались удивительно хорошо, несмотря на волатильность на фондовых рынках, но если у инвесторов будут преобладать рискофобные настроения, то стоит ждать их ослабления к доллару США»,— предупреждают в Capital Economics. Пока оттоку средств препятствовало повышение ставок на развивающихся рынках, что выравнивало спреды. Но в США доходности будут расти, тогда как циклы монетарного ужесточения в развивающихся странах в основном уже позади, добавляют в центре.



Впрочем, прогнозисты оценивают и другие риски — в том числе касающиеся ситуации вокруг отношений РФ и Украины, грозящих превратиться в военные.



JP Morgan уже выпустил прогноз с радикальными оценками. В банке ждут, что в случае эскалации конфликта стоимость барреля нефти в самом негативном сценарии, представляющемся аналитикам рациональным, может вырасти до $150, мировой ВВП замедлится с 4,1% до 0,9% в первом полугодии, а мировая инфляция, напротив, ускорится с 3% до 7,2%. Заметим, в отсутствие подобного шока цены на сырье, в том числе на нефть, наоборот, должны снижаться: добыча продолжает увеличиваться, тогда как спрос стабилизируется. О возможной реакции ФРС на реализацию такого сценария пока сказать нечего — но, очевидно, что даже в случае менее быстрого обвала мирового ВВП ситуация должна радикально измениться. Отметим также, что грядущее усиление доллара для РФ грозит наложением этого риска на резкий рост страновых рисков — он в этом случае может быть мультиплицирован и по эффекту сильнее, чем для любого из развивающихся рынков.



Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин

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