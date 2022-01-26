Калининград в кольце газов. «Газпром» направил в регион второй танкер с СПГ

По данным “Ъ”, вслед за регазификационным судном «Маршал Василевский» в Калининград идет еще один СПГ-танкер Energy Integrity, доставляющий груз «Газпрома» из Камеруна. Судно должно прибыть 9 февраля. По одной из версий собеседников “Ъ”, «Газпром» проводит тест работы газовых хранилищ в Калининграде. Но привлеченный для этого объем СПГ выглядит избыточным, к тому же компания может недополучить более $100 млн на этих операциях. Поставки СПГ в Калининград, который исторически получает газ транзитом через Литву, совпали по времени с обострением геополитического конфликта между Россией и Западом.



По данным “Ъ”, в Калининград направляется еще один СПГ-танкер с грузом «Газпрома» — Energy Integrity. Как утверждают источники “Ъ”, ожидаемая дата прибытия в Калининград — 9 февраля. Судно везет 168 млн кубометров газа из портфеля «Газпрома» в проекте Cameroon FLNG («Газпром» закупает с этого камерунского проекта 1,2 млн тонн СПГ в год).



Накануне регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский» впервые с апреля 2019 года встало на рейд Калининграда. По данным портала vesselfinder, судно, использующееся для транспортировки, хранения и регазификации СПГ, 22 января вышло из бельгийского Зебрюгге.



В Калининград танкер пришел со 168 млн кубометров СПГ из собственного портфеля «Газпрома» в рамках контракта с НОВАТЭКом по проекту «Ямал СПГ».



Калининградская область снабжается газом транзитом через Литву, но российское правительство на протяжении многих лет строило инфраструктуру для полной энергетической независимости региона на случай, если Литва перекроет транзит газа в регион. В частности, в эксклаве с 2013 года было введено ПХГ: сейчас, как следует из материалов «Газпрома», оно состоит из четырех резервуаров хранения с общим оперативным резервом в 174 млн кубометров. «Маршал Василевский» должен обеспечить возможность поставок СПГ в Калининград — для этого «Газпром» строил в регионе портовую инфраструктуру, но поскольку потребности в ее работе не было, танкер с 2019 года сдавался в чартер. Кроме того, «Интер РАО» и «Роснефтегаз» построили в регионе около 2 ГВт генерации (три угольные и одна газовая ТЭС), с тем чтобы Калининград мог не зависеть от внешних поставок электроэнергии.



Очевидных причин для поставки СПГ в Калининград, который сейчас исправно снабжается через Литву по долгосрочному транзитному контракту до 2025 года, нет.



В «Газпроме» отказались от комментариев. С учетом текущих высоких цен на СПГ — свыше $1 тыс. за 1 тыс. кубометров — упущенная выгода «Газпрома» от поставки партий СПГ в Калининград будет высокой. Так, одна танкерная партия в Калининград, по оценкам участников рынка, обходится «Газпрому» примерно в $90–100 млн недополученной выручки.



Несколько собеседников “Ъ” объясняют действия «Газпрома» тестированием работы ПХГ в регионе. Но текущая вместимость подземных хранилищ в регионе эквивалентна приему 120 тыс. тонн СПГ, что гораздо меньше двух партий СПГ. Кроме того, вероятно, ПХГ уже и так в основном заполнены, так как зима в этом году пока была теплой. На практике привлеченный СПГ, возможно, будет некуда деть (если транзит через Литву неожиданно не прервется), и «Газпрому» придется хранить его в танкере.



По данным Entsog, поток газа через Литву в Калининград сейчас составляет около 9 млн кубометров в сутки. В феврале 2021 года глава региона Антон Алиханов говорил, что запасов в ПХГ региону хватает на 18 суток, то есть потребление региона составляет около 9,6 млн кубометров в сутки. Одна партия СПГ в таком случае обеспечивает потребности Калининграда примерно на 11 суток, а две партии СПГ с учетом заполненных хранилищ — примерно на 38–40 дней.



По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, Москва вряд ли рассматривает риск остановки транзита через Литву как существенный, но и совсем не может его исключить на фоне роста геополитической напряженности. Тем не менее, по его мнению, речь скорее идет о тестировании системы хранения газа и планировании на случай непредвиденных обстоятельств. По мнению аналитиков S&P Global Platts, полное прекращение поставок российского газа в Европу не отвечает интересам ни одной из сторон и остается маловероятным сценарием даже в случае полномасштабного вторжения России на Украину.



Татьяна Дятел

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