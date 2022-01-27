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Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Иностранные компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:11    Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.
 
Эти проблемы, как ожидают в Tesla, сохранятся до конца 2022 года.
 
Как говорится в пресс-релизе компании, годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее. В 2020 году Tesla впервые вышла на прибыльный уровень по итогам года.
 
Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин.
 
В четвертом квартале чистая прибыль Tesla выросла до $2,3 млрд, или $2,05 в расчете на акцию, по сравнению с $270 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,36 на акцию.
 
Квартальная выручка Tesla увеличилась на 65%, до $17,7 млрд при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $17,1 млрд, продажи автомобилей выросли на 71%, до 308,65 тысяч машин.
 
"Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - говорится в письме Tesla к инвесторам.
 
"Мы рассчитываем увеличить производство так быстро, как это станет возможно, не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае", - заявили в компании.
 
Глава Tesla Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами, что компания не будет выводить на рынок новые модели автомобилей в этом году.
 
"Основной фокус Tesla в текущем году - это наращивание производства", - сказал Маск, отметив, что он рассчитывает увеличить поставки более чем на 50% в 2022 году.
 
Акции Tesla подешевели на 0,8% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,5%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566969/
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Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:11   Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.
 
Эти проблемы, как ожидают в Tesla, сохранятся до конца 2022 года.
 
Как говорится в пресс-релизе компании, годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее. В 2020 году Tesla впервые вышла на прибыльный уровень по итогам года.
 
Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин.
 
В четвертом квартале чистая прибыль Tesla выросла до $2,3 млрд, или $2,05 в расчете на акцию, по сравнению с $270 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,54 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,36 на акцию.
 
Квартальная выручка Tesla увеличилась на 65%, до $17,7 млрд при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $17,1 млрд, продажи автомобилей выросли на 71%, до 308,65 тысяч машин.
 
"Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - говорится в письме Tesla к инвесторам.
 
"Мы рассчитываем увеличить производство так быстро, как это станет возможно, не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае", - заявили в компании.
 
Глава Tesla Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами, что компания не будет выводить на рынок новые модели автомобилей в этом году.
 
"Основной фокус Tesla в текущем году - это наращивание производства", - сказал Маск, отметив, что он рассчитывает увеличить поставки более чем на 50% в 2022 году.
 
Акции Tesla подешевели на 0,8% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,5%.
 


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