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CBS сообщил о «технических трудностях» с санкциями против Путина

Санкции
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:12    По словам источников телеканала, Белый дом решил пока воздержаться от персональных ограничений в отношении президента России, чтобы не затруднять процесс переговоров с ним
 
Власти США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина, сообщает CBS.
 
«США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого», — рассказала корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. По данным ее источников, меры в отношении главы государства привели бы к «техническим трудностям». «Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — пояснила журналистка.
 
Более эффективным в этой ситуации будет «давление на олигархов, близких к [Путину], их бизнес-структуры и банковские счета», чтобы эти бизнесмены, в свою очередь, повлияли на Путина, добавила Бреннан.
 
25 января президент страны Джо Байден заявил, что может рассмотреть введение санкций против Путина, если Россия вторгнется на Украину.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что введение персональных санкций против президента стало бы «запредельной мерой», сравнимой с разрывом отношений.
 
Ограничения в отношении президента предлагали сенаторы США. Санкции против Путина содержатся в проекте ограничений, подготовленном демократами. Кроме российского президента, в список также попали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и еще семь человек. Кроме того, предлагается ввести санкции против как минимум трех организаций из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
 
Еще один законопроект о персональных санкциях против российского лидера внес республиканец Марко Рубио. Его документ предполагает меры не только против физлиц, но и против компаний, работающих в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах. Он также предложил отключить российские банки от системы SWIFT.
 
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 26 января, подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы вводить против Москвы «беспрецедентные по масштабу» санкции из-за ситуации вокруг Украины, но готовы к такому сценарию в случае, если разрешить кризис дипломатическими способами не удастся. Прайс отметил, что возможные санкции касаются экспортного контроля. По его словам, после присоединения Крыма к России в 2014 году подобный пакет мер уже рассматривался, но был отвергнут.
 
Как сообщал Reuters, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные компании отраслевая группа, Американский институт нефти и энергетические предприятия просили Белый дом и конгресс не сразу вводить санкции, готовящиеся на случай российского вторжения на Украину, ограничить их масштабы и сроки.
 
Евгения ВоропаеваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566970/
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CBS сообщил о «технических трудностях» с санкциями против Путина

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:12   По словам источников телеканала, Белый дом решил пока воздержаться от персональных ограничений в отношении президента России, чтобы не затруднять процесс переговоров с ним
 
Власти США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина, сообщает CBS.
 
«США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого», — рассказала корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. По данным ее источников, меры в отношении главы государства привели бы к «техническим трудностям». «Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — пояснила журналистка.
 
Более эффективным в этой ситуации будет «давление на олигархов, близких к [Путину], их бизнес-структуры и банковские счета», чтобы эти бизнесмены, в свою очередь, повлияли на Путина, добавила Бреннан.
 
25 января президент страны Джо Байден заявил, что может рассмотреть введение санкций против Путина, если Россия вторгнется на Украину.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что введение персональных санкций против президента стало бы «запредельной мерой», сравнимой с разрывом отношений.
 
Ограничения в отношении президента предлагали сенаторы США. Санкции против Путина содержатся в проекте ограничений, подготовленном демократами. Кроме российского президента, в список также попали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и еще семь человек. Кроме того, предлагается ввести санкции против как минимум трех организаций из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
 
Еще один законопроект о персональных санкциях против российского лидера внес республиканец Марко Рубио. Его документ предполагает меры не только против физлиц, но и против компаний, работающих в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах. Он также предложил отключить российские банки от системы SWIFT.
 
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 26 января, подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы вводить против Москвы «беспрецедентные по масштабу» санкции из-за ситуации вокруг Украины, но готовы к такому сценарию в случае, если разрешить кризис дипломатическими способами не удастся. Прайс отметил, что возможные санкции касаются экспортного контроля. По его словам, после присоединения Крыма к России в 2014 году подобный пакет мер уже рассматривался, но был отвергнут.
 
Как сообщал Reuters, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные компании отраслевая группа, Американский институт нефти и энергетические предприятия просили Белый дом и конгресс не сразу вводить санкции, готовящиеся на случай российского вторжения на Украину, ограничить их масштабы и сроки.
 
Евгения Воропаева
 


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