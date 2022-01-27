Парламент лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Депутаты верхней платы парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Трансляция заседания ведется на сайте палаты.



«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по своей должности», — сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.



Ранее Tengrinews.kz сообщал, что парламент сохранит за Назарбаевым «в силу его исторической миссии» пожизненное право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, он сможет входить в состав Конституционного совета республики, отмечало издание.



Первый президент Казахстана ушел в отставку в 2019 году. При этом он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны. 5 января, после начавшихся в стране протестов, действующий президент Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Тогда он назвал пенсионером и отметил, что еще в 2019 году передал полномочия Токаеву.

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