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Минэнерго РФ против предложения по снижению цен на электроэнергию для промышленности

Электроэнергетика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:44    Минэнерго РФ не поддерживает большинство предложений "Роснефти" по снижению цен на электроэнергию для промышленности, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку.
 
Письмо Шульгинова было направлено в рамках выполнения поручения президента РФ, которое было дано в связи с выдвинутыми главой "Роснефти" Игорем Сечиным предложениями о реформах энергорынка.
 
В письме сообщается, что рост цен вызван в основном увеличением стоимости энергомощности из-за надбавок, которые были введены по решению правительства. Министерство выступает против появления таких надбавок, если те не связаны с финансированием энергетики. Издание добавляет, что Минэнерго также против введения тарифов на энергию АЭС.
 
Шульгинов отметил, что стоимость электроэнергии в России не может быть препятствием для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, поскольку она в разы ниже, чем в странах-импортерах российских нефтепродуктов. Он также подчеркнул, что цены на электроэнергию не растут быстрей инфляции (в 2021 году конечные цены увеличились на 4,6% при инфляции в 7,51%), а цена мазута, нефти, железной руды и транспортировки угля для энергетиков только за десять месяцев прошлого года выросла на 50-118%.
 
Глава министерства уточнил, что предложение "Роснефти" о дифференциации оплаты мощности в зависимости от загрузки требует тщательной проработки. Уровень загрузки генерации в РФ в 2020 году и за десять месяцев 2021 года составлял около 50%, что выше показателя в США (39%) и в Китае (38%). Причиной такой загрузки являлось снижение спроса (предприятия нефтегазовой отрасли в 2020 году сократили потребление на 13,3% год к году). В 2020 году нефтекомпании были вынуждены сократить добычу нефти из-за участия России в сделке ОПЕК+, добавляет издание.
 
Минэнерго также не поддержало введение тарифов на электроэнергию АЭС. Шульгинов отметил, что АЭС подают на РСВ (рынок на сутки вперед, основной сектор торговли электроэнергией) заявки в режиме "ценопринимания" (готовность продавать по любой цене, сложившейся на рынке), снижая маржинальную цену в секторах торговли с нерегулируемым ценообразованием.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566972/
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Минэнерго РФ против предложения по снижению цен на электроэнергию для промышленности

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:44   Минэнерго РФ не поддерживает большинство предложений "Роснефти" по снижению цен на электроэнергию для промышленности, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку.
 
Письмо Шульгинова было направлено в рамках выполнения поручения президента РФ, которое было дано в связи с выдвинутыми главой "Роснефти" Игорем Сечиным предложениями о реформах энергорынка.
 
В письме сообщается, что рост цен вызван в основном увеличением стоимости энергомощности из-за надбавок, которые были введены по решению правительства. Министерство выступает против появления таких надбавок, если те не связаны с финансированием энергетики. Издание добавляет, что Минэнерго также против введения тарифов на энергию АЭС.
 
Шульгинов отметил, что стоимость электроэнергии в России не может быть препятствием для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, поскольку она в разы ниже, чем в странах-импортерах российских нефтепродуктов. Он также подчеркнул, что цены на электроэнергию не растут быстрей инфляции (в 2021 году конечные цены увеличились на 4,6% при инфляции в 7,51%), а цена мазута, нефти, железной руды и транспортировки угля для энергетиков только за десять месяцев прошлого года выросла на 50-118%.
 
Глава министерства уточнил, что предложение "Роснефти" о дифференциации оплаты мощности в зависимости от загрузки требует тщательной проработки. Уровень загрузки генерации в РФ в 2020 году и за десять месяцев 2021 года составлял около 50%, что выше показателя в США (39%) и в Китае (38%). Причиной такой загрузки являлось снижение спроса (предприятия нефтегазовой отрасли в 2020 году сократили потребление на 13,3% год к году). В 2020 году нефтекомпании были вынуждены сократить добычу нефти из-за участия России в сделке ОПЕК+, добавляет издание.
 
Минэнерго также не поддержало введение тарифов на электроэнергию АЭС. Шульгинов отметил, что АЭС подают на РСВ (рынок на сутки вперед, основной сектор торговли электроэнергией) заявки в режиме "ценопринимания" (готовность продавать по любой цене, сложившейся на рынке), снижая маржинальную цену в секторах торговли с нерегулируемым ценообразованием.
 


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