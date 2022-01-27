Минэнерго РФ против предложения по снижению цен на электроэнергию для промышленности

Минэнерго РФ не поддерживает большинство предложений "Роснефти" по снижению цен на электроэнергию для промышленности, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку.



Письмо Шульгинова было направлено в рамках выполнения поручения президента РФ, которое было дано в связи с выдвинутыми главой "Роснефти" Игорем Сечиным предложениями о реформах энергорынка.



В письме сообщается, что рост цен вызван в основном увеличением стоимости энергомощности из-за надбавок, которые были введены по решению правительства. Министерство выступает против появления таких надбавок, если те не связаны с финансированием энергетики. Издание добавляет, что Минэнерго также против введения тарифов на энергию АЭС.



Шульгинов отметил, что стоимость электроэнергии в России не может быть препятствием для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, поскольку она в разы ниже, чем в странах-импортерах российских нефтепродуктов. Он также подчеркнул, что цены на электроэнергию не растут быстрей инфляции (в 2021 году конечные цены увеличились на 4,6% при инфляции в 7,51%), а цена мазута, нефти, железной руды и транспортировки угля для энергетиков только за десять месяцев прошлого года выросла на 50-118%.



Глава министерства уточнил, что предложение "Роснефти" о дифференциации оплаты мощности в зависимости от загрузки требует тщательной проработки. Уровень загрузки генерации в РФ в 2020 году и за десять месяцев 2021 года составлял около 50%, что выше показателя в США (39%) и в Китае (38%). Причиной такой загрузки являлось снижение спроса (предприятия нефтегазовой отрасли в 2020 году сократили потребление на 13,3% год к году). В 2020 году нефтекомпании были вынуждены сократить добычу нефти из-за участия России в сделке ОПЕК+, добавляет издание.



Минэнерго также не поддержало введение тарифов на электроэнергию АЭС. Шульгинов отметил, что АЭС подают на РСВ (рынок на сутки вперед, основной сектор торговли электроэнергией) заявки в режиме "ценопринимания" (готовность продавать по любой цене, сложившейся на рынке), снижая маржинальную цену в секторах торговли с нерегулируемым ценообразованием.

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