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В свои ворота: поляки остались без дешевого газа

Цены на газ
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:45    "Газпром" через международный арбитраж требует повысить цену для польской PGNiG. Это предусматривают условия контракта. Поляки, ранее добившиеся изменения формулы взаиморасчетов, снова недовольны: сырье подорожало и платить приходится в разы больше. Почему Варшава не желает играть по своим же правилам — в материале РИА Новости.
 
В январе "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" обратились в международный арбитраж с требованием пересмотреть стоимость поставок в 2017-2020 годах и повысить контрактную цену задним числом, сообщают в PGNiG.
 
В этом нет ничего необычного: в 1996-м с польским оператором заключили долгосрочный контракт на перекачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа". Там оговаривается, что обе стороны могут претендовать на корректировку цен каждые три года.
 
Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствовала рыночной ситуации. В итоге приняли новую формулу взаиморасчетов. Поляки добились желаемого: сейчас цена на 83% формируется в зависимости от спотового рынка, а на 17% — с учетом нефтяной корзины.
 
Но газ резко подорожал — до тысячи долларов за тысячу кубометров. При нефтяной привязке было бы 300 долларов.
 
Ответным иском "Газпром" показывает: в эту игру могут играть обе стороны. В Стокгольме Варшава добилась не только изменения формулы оплаты, но и сроков пересмотра долгосрочных цен: теперь это происходит раз в квартал, а не в девять месяцев. Поэтому, по сути, поляки забили гол в свои ворота.
 
Однако играть по правилам в Варшаве не хотят. Председатель правления PGNiG Павел Маевский считает требование "Газпрома" необоснованным.
 
Предугадать решение Стокгольмского арбитража сложно, но платить, скорее всего, придется.
 
"Ямальский контракт" действует до ноября 2022-го. Поляки неоднократно заявляли: продлевать не намерены.
 
Варшава надеется на трубопровод Baltic Pipe из Норвегии. Непонятно, правда, чем его заполнять: достаточных ресурсов не нашли. Польше надо 20-21 миллиард кубометров в год. Около пяти — собственная добыча. Еще столько же способен дать СПГ-терминал в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%).
 
Действующий контракт с "Газпромом" гарантирует 9,8 миллиарда по маршруту "Ямал — Европа". По замыслу "Балтийская труба" должна полностью заместить российскую. Однако она обеспечена лишь на 33% — на 3,5 миллиарда кубометров в год.
 
До середины декабря российская компания заказывала транспортные мощности магистрали "Ямал — Европа" ежедневно. Однако с 17-го числа резко сократила использование польского участка и в некоторые дни бронировала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. А с 20 декабря "Газпром" этот маршрут не задействует вообще, и трубопровод переключился на реверс из Германии в Польшу.
 
Газета Myśl Polska описывает схему польских властей: часть российского газа, направляемого в Германию, фактически доставалась Варшаве. При этом официально топливо пересекало границу и возвращалось как немецкое, а PGNiG таким образом "снижала" долю импорта из Москвы.
 
"Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — отмечает Myśl Polska. В итоге, констатирует издание, прекратила функционировать "крупнейшая и единственная российская инвестиция на польской территории". Но от столь нелюбимого газа Варшава так и не избавилась.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566973/
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В свои ворота: поляки остались без дешевого газа

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:45   "Газпром" через международный арбитраж требует повысить цену для польской PGNiG. Это предусматривают условия контракта. Поляки, ранее добившиеся изменения формулы взаиморасчетов, снова недовольны: сырье подорожало и платить приходится в разы больше. Почему Варшава не желает играть по своим же правилам — в материале РИА Новости.
 
В январе "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" обратились в международный арбитраж с требованием пересмотреть стоимость поставок в 2017-2020 годах и повысить контрактную цену задним числом, сообщают в PGNiG.
 
В этом нет ничего необычного: в 1996-м с польским оператором заключили долгосрочный контракт на перекачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа". Там оговаривается, что обе стороны могут претендовать на корректировку цен каждые три года.
 
Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствовала рыночной ситуации. В итоге приняли новую формулу взаиморасчетов. Поляки добились желаемого: сейчас цена на 83% формируется в зависимости от спотового рынка, а на 17% — с учетом нефтяной корзины.
 
Но газ резко подорожал — до тысячи долларов за тысячу кубометров. При нефтяной привязке было бы 300 долларов.
 
Ответным иском "Газпром" показывает: в эту игру могут играть обе стороны. В Стокгольме Варшава добилась не только изменения формулы оплаты, но и сроков пересмотра долгосрочных цен: теперь это происходит раз в квартал, а не в девять месяцев. Поэтому, по сути, поляки забили гол в свои ворота.
 
Однако играть по правилам в Варшаве не хотят. Председатель правления PGNiG Павел Маевский считает требование "Газпрома" необоснованным.
 
Предугадать решение Стокгольмского арбитража сложно, но платить, скорее всего, придется.
 
"Ямальский контракт" действует до ноября 2022-го. Поляки неоднократно заявляли: продлевать не намерены.
 
Варшава надеется на трубопровод Baltic Pipe из Норвегии. Непонятно, правда, чем его заполнять: достаточных ресурсов не нашли. Польше надо 20-21 миллиард кубометров в год. Около пяти — собственная добыча. Еще столько же способен дать СПГ-терминал в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%).
 
Действующий контракт с "Газпромом" гарантирует 9,8 миллиарда по маршруту "Ямал — Европа". По замыслу "Балтийская труба" должна полностью заместить российскую. Однако она обеспечена лишь на 33% — на 3,5 миллиарда кубометров в год.
 
До середины декабря российская компания заказывала транспортные мощности магистрали "Ямал — Европа" ежедневно. Однако с 17-го числа резко сократила использование польского участка и в некоторые дни бронировала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. А с 20 декабря "Газпром" этот маршрут не задействует вообще, и трубопровод переключился на реверс из Германии в Польшу.
 
Газета Myśl Polska описывает схему польских властей: часть российского газа, направляемого в Германию, фактически доставалась Варшаве. При этом официально топливо пересекало границу и возвращалось как немецкое, а PGNiG таким образом "снижала" долю импорта из Москвы.
 
"Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — отмечает Myśl Polska. В итоге, констатирует издание, прекратила функционировать "крупнейшая и единственная российская инвестиция на польской территории". Но от столь нелюбимого газа Варшава так и не избавилась.
 


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