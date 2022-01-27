Крупные компании РФ подключились к системе обращения с отходами I и II классов

Крупные российские компании подключились к федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, сообщила госкорпорация "Росатом", отвечающая за работу этой системы.



"В январе 2022 года пользователями федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) стали уже порядка 2 тысяч компаний", - говорится в сообщении​​​.



К отходам I класса относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам II класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. Перед "Росатомом" стоит задача по созданию комплексной системы по обращению с отходами I и II классов, призванной исключить их попадание в окружающую среду и предотвратить образование новых объектов накопленного вреда окружающей среде. "Росатом" создает в России сеть экотехнопарков по переработке отходов I и II классов.



В числе первых к ФГИС ОПВК подключились компании нефтегазовой отрасли и нефтехимии - предприятия "Лукойла", "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти"; электроэнергетики – "Интер РАО", "Россети"; металлургической отрасли – организации "Русала", "Норильского никеля", "Трубной металлургической компании"; автомобильной промышленности - "АвтоВАЗ", "КамАЗ", отмечается в пресс-релизе.



Платформа ФГИС ОПВК является цифровым механизмом управления новой системой обращения с отходами I и II классов, которую выстраивает "Росатом", и единым окном для учета и контроля всего жизненного цикла отходов – с момента их образования до утилизации. ФГИС ОПВК поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику. Все операции по работе с отходами I и II классов будут осуществляться только на платформе ФГИС ОПВК.



С 1 марта 2022 года отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, обязаны передавать их федеральному оператору по обращению с данными отходами (ФГУП "ФЭО", входит в контур "Росатома"). В свою очередь федеральный оператор самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение.



Предприятия размещают во ФГИС ОПВК сведения о видах отходов, источниках и нормативах образования, местах накопления, лимитах на размещение. Операторы отчитываются в системе о фактическом объеме перевезенных, утилизированных, обезвреженных отходов.



Те крупные отходообразователи, которые имеют собственные мощности по переработке, вправе осуществлять данный вид деятельности без участия федерального оператора. Им необходимо только внести в ФГИС ОПВК сведения о том, сколько образовалось, сколько переработано и осталось.



С сентября 2020 года ФГИС ОПВК проходила тестовые испытания, в которых приняли участие предприятия из более чем 70 регионов страны. В декабре 2021 года система вошла в эксплуатацию. Участники рынка обращения с отходами I и II классов могут заранее зарегистрироваться в ФГИС ОПВК и подготовиться к работе по новым правилам с 1 марта нынешнего года.

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