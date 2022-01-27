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Brent торгуется у $89,27 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:47    Котировки нефти снижаются после скачка днем ранее на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ФРС намерена намерен поднять базовую ставку уже в марте.
 
Пауэлл после заседания Федрезерва также дал понять, что регулятор, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делал это в прошлом.
 
К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,77%), до $89,27 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,76 (2%) - до $89,96 за баррель, в ходе торгов цена поднималась выше отметки $90 за баррель впервые с октября 2014 года.
 
Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,71%), до $86,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,75 (2%), до $87,35 за баррель.
 
Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет.
 
Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566975/
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Brent торгуется у $89,27 за баррель

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:47   Котировки нефти снижаются после скачка днем ранее на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ФРС намерена намерен поднять базовую ставку уже в марте.
 
Пауэлл после заседания Федрезерва также дал понять, что регулятор, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делал это в прошлом.
 
К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,77%), до $89,27 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,76 (2%) - до $89,96 за баррель, в ходе торгов цена поднималась выше отметки $90 за баррель впервые с октября 2014 года.
 
Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,71%), до $86,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,75 (2%), до $87,35 за баррель.
 
Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет.
 
Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.
 


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