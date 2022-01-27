О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 09:44:28 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Wildberries назвал самые популярные книги у россиян в 2021 году

Общество
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:48    Чаще всего в 2021 году россияне приобретали онлайн-книги «Скорочтение для детей от 6 до 9 лет» Шамиля Ахмадуллина и «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, рассказали РБК в компании Wildberries.
 
Третью строчку в рейтинге по продажам заняла книга «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, четвертую — «Искусство любить» немецкого философа и социолога Эриха Фромма. На пятом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 
Кроме них в первую десятку бестселлеров вошли «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Гарри Поттер и Философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг, «1984» Джорджа Оруэлла, манга «Токийский гуль» Суи Исиды, а также книга Константина Лево «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике».
 
В детективном жанре лидерами продаж стали «Просто Маса» Бориса Акунина и «Девушка в тумане» Донато Карризи. В категории бизнес-литературы хитом стало произведение «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, сообщили в Wildberries.
 
Кроме того, отмечают в компании, в 2021 году заметно вырос спрос на книги по психологии и саморазвитию, а также на эзотерику и комиксы.
 
Всего за прошедший год покупатели интернет-магазина приобрели около 33 млн книг. Онлайн-продажи литературы, согласно подсчетам компании, за 2021 год выросли на 78%. При этом около 30% продаж пришлось на Москву, еще по 4% — на Краснодарский Край и Санкт-Петербург (второе и третье места соответственно).
 
Ранее, 13 января, сервис Storytel опубликовал результаты исследования, согласно которым наибольшей популярностью среди россиян на новогодних праздниках пользовались аудиокниги в жанрах фэнтези и фантастики. Второе место заняли детективы, а третье — современная проза.
 
Самыми популярными книгами на праздниках в 2022 году стали экранизации или новинки. Первое («Дюна»), третье («Бог-император Дюны»), седьмое («Еретики Дюны») и девятое («Дети Дюны») места занимают произведения Фрэнка Герберта про вселенную Дюна. Благодаря экранизации, премьера которой состоялась осенью 2021 года, второе место заняла книга «Ведьмак: Последнее желание», Анджей Сапковский.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566976/
Brent торгуется у $89,27 за баррель
Просмотров: 71

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Wildberries назвал самые популярные книги у россиян в 2021 году
25.01.22
Глава Всемирной медицинской ассоциации считает, что все переболеют ковидом
24.01.22
Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается
21.01.22
Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света
20.01.22
Названы самые популярные пароли россиян в 2021 году
20.01.22
Каждый четвертый россиянин подрабатывал во время новогодних каникул
20.01.22
ВОЗ назвало неэффективным закрытие границ в борьбе с омикроном
20.01.22
Билл Гейтс считает, что мир ожидают гораздо более опасные пандемии, чем COVID-19
19.01.22
Названы самые ожидаемые россиянами автомобили в 2022 году
19.01.22
Усталость от пандемии стала основной причиной ментальных проблем россиян
19.01.22
ГИБДД Москвы назвала пять наиболее опасных нарушений ПДД в 2021 году
18.01.22
Россияне в 2021 году потратили свыше 64 млрд руб. на лекарства от ковида
17.01.22
Американские ученые считают, что пик заболеваемости «омикроном» в России придется на конец января
10.01.22
К нам едет «омикрон». Эксперты ожидают рост заболеваемости коронавирусом в России
07.01.22
Путин поздравил россиян с Рождеством

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Wildberries назвал самые популярные книги у россиян в 2021 году

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:48   Чаще всего в 2021 году россияне приобретали онлайн-книги «Скорочтение для детей от 6 до 9 лет» Шамиля Ахмадуллина и «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, рассказали РБК в компании Wildberries.
 
Третью строчку в рейтинге по продажам заняла книга «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, четвертую — «Искусство любить» немецкого философа и социолога Эриха Фромма. На пятом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 
Кроме них в первую десятку бестселлеров вошли «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Гарри Поттер и Философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг, «1984» Джорджа Оруэлла, манга «Токийский гуль» Суи Исиды, а также книга Константина Лево «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике».
 
В детективном жанре лидерами продаж стали «Просто Маса» Бориса Акунина и «Девушка в тумане» Донато Карризи. В категории бизнес-литературы хитом стало произведение «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, сообщили в Wildberries.
 
Кроме того, отмечают в компании, в 2021 году заметно вырос спрос на книги по психологии и саморазвитию, а также на эзотерику и комиксы.
 
Всего за прошедший год покупатели интернет-магазина приобрели около 33 млн книг. Онлайн-продажи литературы, согласно подсчетам компании, за 2021 год выросли на 78%. При этом около 30% продаж пришлось на Москву, еще по 4% — на Краснодарский Край и Санкт-Петербург (второе и третье места соответственно).
 
Ранее, 13 января, сервис Storytel опубликовал результаты исследования, согласно которым наибольшей популярностью среди россиян на новогодних праздниках пользовались аудиокниги в жанрах фэнтези и фантастики. Второе место заняли детективы, а третье — современная проза.
 
Самыми популярными книгами на праздниках в 2022 году стали экранизации или новинки. Первое («Дюна»), третье («Бог-император Дюны»), седьмое («Еретики Дюны») и девятое («Дети Дюны») места занимают произведения Фрэнка Герберта про вселенную Дюна. Благодаря экранизации, премьера которой состоялась осенью 2021 года, второе место заняла книга «Ведьмак: Последнее желание», Анджей Сапковский.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →