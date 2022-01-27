Wildberries назвал самые популярные книги у россиян в 2021 году

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 08:48 Чаще всего в 2021 году россияне приобретали онлайн-книги «Скорочтение для детей от 6 до 9 лет» Шамиля Ахмадуллина и «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, рассказали РБК в компании Wildberries.



Третью строчку в рейтинге по продажам заняла книга «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, четвертую — «Искусство любить» немецкого философа и социолога Эриха Фромма. На пятом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».



Кроме них в первую десятку бестселлеров вошли «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Гарри Поттер и Философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг, «1984» Джорджа Оруэлла, манга «Токийский гуль» Суи Исиды, а также книга Константина Лево «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике».



В детективном жанре лидерами продаж стали «Просто Маса» Бориса Акунина и «Девушка в тумане» Донато Карризи. В категории бизнес-литературы хитом стало произведение «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, сообщили в Wildberries.



Кроме того, отмечают в компании, в 2021 году заметно вырос спрос на книги по психологии и саморазвитию, а также на эзотерику и комиксы.



Всего за прошедший год покупатели интернет-магазина приобрели около 33 млн книг. Онлайн-продажи литературы, согласно подсчетам компании, за 2021 год выросли на 78%. При этом около 30% продаж пришлось на Москву, еще по 4% — на Краснодарский Край и Санкт-Петербург (второе и третье места соответственно).



Ранее, 13 января, сервис Storytel опубликовал результаты исследования, согласно которым наибольшей популярностью среди россиян на новогодних праздниках пользовались аудиокниги в жанрах фэнтези и фантастики. Второе место заняли детективы, а третье — современная проза.



Самыми популярными книгами на праздниках в 2022 году стали экранизации или новинки. Первое («Дюна»), третье («Бог-император Дюны»), седьмое («Еретики Дюны») и девятое («Дети Дюны») места занимают произведения Фрэнка Герберта про вселенную Дюна. Благодаря экранизации, премьера которой состоялась осенью 2021 года, второе место заняла книга «Ведьмак: Последнее желание», Анджей Сапковский.



