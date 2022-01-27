Курс доллара превысил уровень 80 руб.

В среду, 27 января, по итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 79,41 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,40 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 107,15 руб.



Рубль стал дешеветь с открытия утренней сессии на Мосбирже. Агрессивные продажи нацвалюты наблюдались на американской сессии. Российский рубль ослаб до уровня 80,41 руб. за доллар на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины и перед итогами заседания ФРС США.



Инвесторы стали более обеспокоены возможностью конфликта с участием России. Партия «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения в ДНР и ЛНР, сигнализируя о потенциальной эскалации напряженности в отношениях с Западом. Посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.



Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, ни рост нефтяных котировок. В понедельник регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации ситуации. Индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года, упав до 127,14 пункта.



ФРС США дала понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.



В четверг, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%). Индекс доллара обновил максимум на 96,65.



Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается. Госдеп рассчитывает на разговор с министром Сергеем Лавровым для подготовки дальнейших переговоров. Ждем ответных действий со стороны России. Пара доллар/рубль может сохранить боковое движение на уровне 79,50 руб. за доллар.



Владислав Антонов

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