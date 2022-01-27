О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 11:13:15 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Курс доллара превысил уровень 80 руб.

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:00    В среду, 27 января, по итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 79,41 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,40 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 107,15 руб.
 
Рубль стал дешеветь с открытия утренней сессии на Мосбирже. Агрессивные продажи нацвалюты наблюдались на американской сессии. Российский рубль ослаб до уровня 80,41 руб. за доллар на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины и перед итогами заседания ФРС США.
 
Инвесторы стали более обеспокоены возможностью конфликта с участием России. Партия «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения в ДНР и ЛНР, сигнализируя о потенциальной эскалации напряженности в отношениях с Западом. Посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.
 
Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, ни рост нефтяных котировок. В понедельник регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации ситуации. Индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года, упав до 127,14 пункта.
 
ФРС США дала понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.
 
В четверг, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%). Индекс доллара обновил максимум на 96,65.
 
Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается. Госдеп рассчитывает на разговор с министром Сергеем Лавровым для подготовки дальнейших переговоров. Ждем ответных действий со стороны России. Пара доллар/рубль может сохранить боковое движение на уровне 79,50 руб. за доллар.
 
Владислав АнтоновПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566977/
Wildberries назвал самые популярные книги у россиян в 2021 годуНефть и золото в Азии в четверг снизились в цене
Просмотров: 82

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно после заседания ФРС
27.01.22
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после официального заявления ФРС
27.01.22
Курс рубля утром стабилен к евро и снижается к доллару
27.01.22
Российский рынок акций падает более чем на 1% в начале ранних торгов на внешнем негативе
27.01.22
Доллар США и доходность гособлигаций выросли в связи с жесткой риторикой ФРС
27.01.22
Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов
27.01.22
Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе вслед за ростом акций США
27.01.22
Рубль в случае новых санкций не ослабеет на 50%, как в 2014 г.
27.01.22
Курс доллара превысил уровень 80 руб.
27.01.22
Нефть и золото в Азии в четверг снизились в цене
27.01.22
Заявления ФРС насчет повышения ставок, вероятно, сильно ударят по фондовым рынкам
27.01.22
ВТБ сообщил о резком росте объема обмена валют на фоне обвала рубля
27.01.22
Спрос россиян на обмен валют почти удвоился на фоне роста курсов
27.01.22
Индекс Nikkei потерял более 3% на фоне планов ФРС США весной повысить ставку

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Курс доллара превысил уровень 80 руб.

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:00   В среду, 27 января, по итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 79,41 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,40 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 107,15 руб.
 
Рубль стал дешеветь с открытия утренней сессии на Мосбирже. Агрессивные продажи нацвалюты наблюдались на американской сессии. Российский рубль ослаб до уровня 80,41 руб. за доллар на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины и перед итогами заседания ФРС США.
 
Инвесторы стали более обеспокоены возможностью конфликта с участием России. Партия «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения в ДНР и ЛНР, сигнализируя о потенциальной эскалации напряженности в отношениях с Западом. Посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.
 
Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, ни рост нефтяных котировок. В понедельник регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации ситуации. Индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года, упав до 127,14 пункта.
 
ФРС США дала понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.
 
В четверг, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%). Индекс доллара обновил максимум на 96,65.
 
Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается. Госдеп рассчитывает на разговор с министром Сергеем Лавровым для подготовки дальнейших переговоров. Ждем ответных действий со стороны России. Пара доллар/рубль может сохранить боковое движение на уровне 79,50 руб. за доллар.
 
Владислав Антонов
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →