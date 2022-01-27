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Нефть и золото в Азии в четверг снизились в цене

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:01    Цены на нефть на азиатской сессии четверга снизились после роста происходившего в среду. В тот день тревога в отношении возможного нападения России на Украину привела к росту котировок до более чем 7-летних максимумов.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 86,64 доллара за баррель, с понижением на 71 цент. Апрельские контракты на нефть Brent подешевели примерно на столько же.
 
Между тем в Goldman Sachs ожидают лишь ограниченных перебоев в поставках энергоносителей, несмотря на напряженность. По мнению аналитиков, исторические прецеденты показывают, что ввод санкций, которые ограничили бы российский энергетический экспорт, маловероятен. Более того, влияние на рынок в случае повреждения нефте- или газопроводов, идущих через Украину, будет лишь умеренным.
 
Котировки нефти в результате текущей напряженности могут вырасти лишь на 2 доллара за баррель, учитывая то, что Россия может перенаправить поставки, идущие через Украину, на трубопроводы другого расположения.
 
Тем не менее, напоминают в Goldman Sachs, ограниченные запасы нефти в хранилищах по-прежнему беспокоят. В этой связи баланс рисков смещен в сторону роста цен.
 

ЗОЛОТО
 
Фьючерсы на золото в Азии в четверг углубились на негативную территорию, завершив накануне торги на более чем недельном минимуме после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщают в OANDA. На этой пресс-конференции были поданы сигналы о более жесткой политике центрального банка.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские контракты на золото на COMEX снизились в цене на 18,60 доллара до 1811,10 доллара за тройскую унцию. Золото на рынке спот подешевело приблизительно на 7 долларов.
 
Однако усиление геополитических рисков может означать потенциал роста цен на золото, однако этот рост может оказаться непростым, добавляют в OANDA.
 
Как полагают в Goldman Sachs, золото может оказаться хорошим инструментом для хеджирования геополитических рисков, если эти риски будут достаточно существенными, чтобы повлиять на экономику США. В качестве примеров можно привести события 11 сентября 2001 года или войну с Ираком в 2003 году. Обычно золото проявляет более сдержанную динамику, если геополитические события не имеют прямой связи с США, рассуждают в Goldman Sachs, приводя в качестве примеров присоединение Крыма к России и серию взрывов в Лондоне в 2005 году.
 
"Такие тенденции могут означать, что доллар сам по себе часто выступает в качестве актива-убежища, когда напряженность растет в других частях мира. Золото в этом случае менее востребовано, чем доллар. Но когда затронуты сами США, инвесторы покупают золото как "актив последней надежды".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566978/
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Нефть и золото в Азии в четверг снизились в цене

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:01   Цены на нефть на азиатской сессии четверга снизились после роста происходившего в среду. В тот день тревога в отношении возможного нападения России на Украину привела к росту котировок до более чем 7-летних максимумов.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 86,64 доллара за баррель, с понижением на 71 цент. Апрельские контракты на нефть Brent подешевели примерно на столько же.
 
Между тем в Goldman Sachs ожидают лишь ограниченных перебоев в поставках энергоносителей, несмотря на напряженность. По мнению аналитиков, исторические прецеденты показывают, что ввод санкций, которые ограничили бы российский энергетический экспорт, маловероятен. Более того, влияние на рынок в случае повреждения нефте- или газопроводов, идущих через Украину, будет лишь умеренным.
 
Котировки нефти в результате текущей напряженности могут вырасти лишь на 2 доллара за баррель, учитывая то, что Россия может перенаправить поставки, идущие через Украину, на трубопроводы другого расположения.
 
Тем не менее, напоминают в Goldman Sachs, ограниченные запасы нефти в хранилищах по-прежнему беспокоят. В этой связи баланс рисков смещен в сторону роста цен.
 

ЗОЛОТО
 
Фьючерсы на золото в Азии в четверг углубились на негативную территорию, завершив накануне торги на более чем недельном минимуме после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщают в OANDA. На этой пресс-конференции были поданы сигналы о более жесткой политике центрального банка.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские контракты на золото на COMEX снизились в цене на 18,60 доллара до 1811,10 доллара за тройскую унцию. Золото на рынке спот подешевело приблизительно на 7 долларов.
 
Однако усиление геополитических рисков может означать потенциал роста цен на золото, однако этот рост может оказаться непростым, добавляют в OANDA.
 
Как полагают в Goldman Sachs, золото может оказаться хорошим инструментом для хеджирования геополитических рисков, если эти риски будут достаточно существенными, чтобы повлиять на экономику США. В качестве примеров можно привести события 11 сентября 2001 года или войну с Ираком в 2003 году. Обычно золото проявляет более сдержанную динамику, если геополитические события не имеют прямой связи с США, рассуждают в Goldman Sachs, приводя в качестве примеров присоединение Крыма к России и серию взрывов в Лондоне в 2005 году.
 
"Такие тенденции могут означать, что доллар сам по себе часто выступает в качестве актива-убежища, когда напряженность растет в других частях мира. Золото в этом случае менее востребовано, чем доллар. Но когда затронуты сами США, инвесторы покупают золото как "актив последней надежды".
 


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