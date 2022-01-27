Заявления ФРС насчет повышения ставок, вероятно, сильно ударят по фондовым рынкам

Распродажа на американских рынках после вчерашних комментариев Джерома Пауэлла, вероятно, сегодня ударит по европейским фондовыми индексам. Опасения насчет темпов повышения процентных ставок ФРС в этом году усиливаются. Азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США сегодня сильно снижались, тогда как доллар и доходность американских гособлигаций продолжили повышаться. Цены на сырьевые товары снизились, нефть, золото и цветные металлы умеренно подешевели.



- ФРС просигнализировала в среду, что с середины марта начнет цикл повышения процентных ставок

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- Прибыль Tesla в 2021 г выросла до рекордного уровня 5,5 млрд долл, выручка повысилась до 53,8 млрд долл





АКЦИИ



Европейские индексы, по всей видимости, снизятся на открытии торгов в четверг. Инвесторы анализируют вероятность неоднократного повышения процентных ставок ФРС в этом году со стартом в марте.



Заявления ФРС и последующая пресс-конференция привела к колебаниям на американских рынках акций в конце сессии. Торги вновь прошли неспокойно, и американские фондовые индексы перешли к снижению после существенного первоначального прироста вслед за тем, как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о грядущих изменениях денежно-кредитной политики.



Хотя Пауэлл отметил, что окончательные решения еще не приняты, ФРС "склоняется к" повышению ставки по федеральным фондам на заседании в середине марта впервые с 2018 года. Центробанк не исключает также возможности повышения процентной ставки более чем на 25 базисных пунктов с учетом силы инфляции. По мнению экономистов, комментарии Пауэлла говорят о возможности четырех повышений ставок в этом году.



Инвесторы также получили новые, хотя и расплывчатые, подробности касательно планов центробанка сократить баланс размером 9 трлн долларов, который удвоился с начала пандемии и составляет почти 40% ВВП США.



"Мы пока подтверждаем наш базовый сценарий, согласно которому ставки в этом году будут увеличены четыре раза. Однако мы теперь считаем, что это будет минимум, а не максимум, - указала Анета Марковска, старший экономист Jefferies. - ФРС никоим образом не ограничила рыночные ожидания касательно четырех повышений, фактически побудив участников рынка рассчитывать на дополнительные повышения".



Paul Larkins

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ