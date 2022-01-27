О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 11:13:55 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Заявления ФРС насчет повышения ставок, вероятно, сильно ударят по фондовым рынкам

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:02    Распродажа на американских рынках после вчерашних комментариев Джерома Пауэлла, вероятно, сегодня ударит по европейским фондовыми индексам. Опасения насчет темпов повышения процентных ставок ФРС в этом году усиливаются. Азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США сегодня сильно снижались, тогда как доллар и доходность американских гособлигаций продолжили повышаться. Цены на сырьевые товары снизились, нефть, золото и цветные металлы умеренно подешевели.
 
- ФРС просигнализировала в среду, что с середины марта начнет цикл повышения процентных ставок
- Прибыль компаний производственного сектора Китая за 2021 г выросла на 34,3%
- Новые предложения SEC могут расширить и ужесточить правила отчетности для компаний частных инвестиций
- Банк Канады заявил о грядущем повышении процентных ставок
- UBS покупает специалиста по экономическим онлайн-консультациям Wealthfront за 1,4 млрд долл
- Производство автомобилей в Великобритании в 2021 г сократилось на 6,7% до 65-летнего минимума
- Рекламный рынок Великобритании в этом году, вероятно, продолжит расти после рекордного 2021 г
- Британское правительство поддержит развитие проекта атомной электростанции EDF в Саффолке и вложит в него 100 млн фунтов
- Криптовалютное подразделение Facebook распродаст активы и прекратит операции
- Продажи Intel в 4-м кв выросли на 3% до 20,5 млрд долл, прибыль упала на 21% до 4,6 млрд долл
- Выручка Samsung Electronics в 4-м кв выросла до рекордного максимума 76,57 трлн вон, прибыль подскочила на 64% до 10,84 трлн вон
- Прибыль Tesla в 2021 г выросла до рекордного уровня 5,5 млрд долл, выручка повысилась до 53,8 млрд долл
 

АКЦИИ
 
Европейские индексы, по всей видимости, снизятся на открытии торгов в четверг. Инвесторы анализируют вероятность неоднократного повышения процентных ставок ФРС в этом году со стартом в марте.
 
Заявления ФРС и последующая пресс-конференция привела к колебаниям на американских рынках акций в конце сессии. Торги вновь прошли неспокойно, и американские фондовые индексы перешли к снижению после существенного первоначального прироста вслед за тем, как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о грядущих изменениях денежно-кредитной политики.
 
Хотя Пауэлл отметил, что окончательные решения еще не приняты, ФРС "склоняется к" повышению ставки по федеральным фондам на заседании в середине марта впервые с 2018 года. Центробанк не исключает также возможности повышения процентной ставки более чем на 25 базисных пунктов с учетом силы инфляции. По мнению экономистов, комментарии Пауэлла говорят о возможности четырех повышений ставок в этом году.
 
Инвесторы также получили новые, хотя и расплывчатые, подробности касательно планов центробанка сократить баланс размером 9 трлн долларов, который удвоился с начала пандемии и составляет почти 40% ВВП США.
 
"Мы пока подтверждаем наш базовый сценарий, согласно которому ставки в этом году будут увеличены четыре раза. Однако мы теперь считаем, что это будет минимум, а не максимум, - указала Анета Марковска, старший экономист Jefferies. - ФРС никоим образом не ограничила рыночные ожидания касательно четырех повышений, фактически побудив участников рынка рассчитывать на дополнительные повышения".
 
Paul LarkinsПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566979/
Нефть и золото в Азии в четверг снизились в ценеЭнергетическая компания Woodside прекратит работу в Мьянме
Просмотров: 82

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно после заседания ФРС
27.01.22
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после официального заявления ФРС
27.01.22
Курс рубля утром стабилен к евро и снижается к доллару
27.01.22
Российский рынок акций падает более чем на 1% в начале ранних торгов на внешнем негативе
27.01.22
Доллар США и доходность гособлигаций выросли в связи с жесткой риторикой ФРС
27.01.22
Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов
27.01.22
Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе вслед за ростом акций США
27.01.22
Рубль в случае новых санкций не ослабеет на 50%, как в 2014 г.
27.01.22
Курс доллара превысил уровень 80 руб.
27.01.22
Нефть и золото в Азии в четверг снизились в цене
27.01.22
Заявления ФРС насчет повышения ставок, вероятно, сильно ударят по фондовым рынкам
27.01.22
ВТБ сообщил о резком росте объема обмена валют на фоне обвала рубля
27.01.22
Спрос россиян на обмен валют почти удвоился на фоне роста курсов
27.01.22
Индекс Nikkei потерял более 3% на фоне планов ФРС США весной повысить ставку

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Заявления ФРС насчет повышения ставок, вероятно, сильно ударят по фондовым рынкам

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:02   Распродажа на американских рынках после вчерашних комментариев Джерома Пауэлла, вероятно, сегодня ударит по европейским фондовыми индексам. Опасения насчет темпов повышения процентных ставок ФРС в этом году усиливаются. Азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США сегодня сильно снижались, тогда как доллар и доходность американских гособлигаций продолжили повышаться. Цены на сырьевые товары снизились, нефть, золото и цветные металлы умеренно подешевели.
 
- ФРС просигнализировала в среду, что с середины марта начнет цикл повышения процентных ставок
- Прибыль компаний производственного сектора Китая за 2021 г выросла на 34,3%
- Новые предложения SEC могут расширить и ужесточить правила отчетности для компаний частных инвестиций
- Банк Канады заявил о грядущем повышении процентных ставок
- UBS покупает специалиста по экономическим онлайн-консультациям Wealthfront за 1,4 млрд долл
- Производство автомобилей в Великобритании в 2021 г сократилось на 6,7% до 65-летнего минимума
- Рекламный рынок Великобритании в этом году, вероятно, продолжит расти после рекордного 2021 г
- Британское правительство поддержит развитие проекта атомной электростанции EDF в Саффолке и вложит в него 100 млн фунтов
- Криптовалютное подразделение Facebook распродаст активы и прекратит операции
- Продажи Intel в 4-м кв выросли на 3% до 20,5 млрд долл, прибыль упала на 21% до 4,6 млрд долл
- Выручка Samsung Electronics в 4-м кв выросла до рекордного максимума 76,57 трлн вон, прибыль подскочила на 64% до 10,84 трлн вон
- Прибыль Tesla в 2021 г выросла до рекордного уровня 5,5 млрд долл, выручка повысилась до 53,8 млрд долл
 

АКЦИИ
 
Европейские индексы, по всей видимости, снизятся на открытии торгов в четверг. Инвесторы анализируют вероятность неоднократного повышения процентных ставок ФРС в этом году со стартом в марте.
 
Заявления ФРС и последующая пресс-конференция привела к колебаниям на американских рынках акций в конце сессии. Торги вновь прошли неспокойно, и американские фондовые индексы перешли к снижению после существенного первоначального прироста вслед за тем, как председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о грядущих изменениях денежно-кредитной политики.
 
Хотя Пауэлл отметил, что окончательные решения еще не приняты, ФРС "склоняется к" повышению ставки по федеральным фондам на заседании в середине марта впервые с 2018 года. Центробанк не исключает также возможности повышения процентной ставки более чем на 25 базисных пунктов с учетом силы инфляции. По мнению экономистов, комментарии Пауэлла говорят о возможности четырех повышений ставок в этом году.
 
Инвесторы также получили новые, хотя и расплывчатые, подробности касательно планов центробанка сократить баланс размером 9 трлн долларов, который удвоился с начала пандемии и составляет почти 40% ВВП США.
 
"Мы пока подтверждаем наш базовый сценарий, согласно которому ставки в этом году будут увеличены четыре раза. Однако мы теперь считаем, что это будет минимум, а не максимум, - указала Анета Марковска, старший экономист Jefferies. - ФРС никоим образом не ограничила рыночные ожидания касательно четырех повышений, фактически побудив участников рынка рассчитывать на дополнительные повышения".
 
Paul Larkins
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →