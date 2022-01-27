Энергетическая компания Woodside прекратит работу в Мьянме

Австралийская энергетическая компания Woodside ("Вудсайд") прекращает разработку месторождений природного газа в Мьянме. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг.



"Учитывая текущую ситуацию в Мьянме, мы больше не можем рассматривать участие Woodside в разработке газовых ресурсов блока A6 или в других будущих мероприятиях в стране", - приводятся в заявлении слова генерального директора Woodside Мег О'Нил.



В 2021 году Woodside прекратила выдачу разрешений на разработку ряда месторождений. Сейчас компания находится в процессе официальной остановки текущих работ в стране.



Причиной подобного решения Woodside называет введение в стране чрезвычайного положения и ухудшение ситуации с правами человека в Мьянме.



Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства. Консенсус из пяти пунктов подразумевает прекращение насилия, конструктивный диалог, оказание АСЕАН гуманитарной помощи стране, а также назначение специального посланника АСЕАН в Мьянме и его посредническую деятельность.

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