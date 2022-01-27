Начало выработки электричества на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии перенесли на февраль

Начало выработки электроэнергии третьим блоком АЭС "Олкилуото" в Финляндии переносится на февраль из-за незапланированного автоматического отключения. Об этом сообщила в четверг компания - оператор станции Teollisuuden voima (TVO, "Теоллисууден войма").



Реактор на АЭС был запущен еще в декабре, начать производство электроэнергии планировали в январе.



"Производство электроэнергии на станции вместо января начнется в первой половине февраля. Главной причиной переноса начала выработки электроэнергии на "Олкилуото-3" стало незапланированное автоматическое отключение, произошедшее 14 января. Причины случившегося выяснены, приняты меры по решению проблемы, но это привело к задержке программы по тестовой выработке", - сообщили в компании.



После начала регулярной выработки станция будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии Финляндии. Мощность станции будут повышать постепенно, выработка электричества начнется на мощности 30%, начало регулярного производства запланировано, как и прежде, на июнь.



7 марта 2019 года финское правительство выдало лицензию на эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3". Изначально планировалось, что АЭС будет введена в строй еще в 2009 году, однако из-за целого ряда технических и финансовых проблем ее сдача переносилась. Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. АЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией целлюлозно-бумажных комбинатов страны.



Реактор EPR третьего поколения с водой под давлением разработан компанией Areva ("Арева") на основании франко-германской программы научно- технического сотрудничества. По контракту, подписанному с Финляндией, строительство энергоблока "Олкилуото-3" мощностью 1 600 МВт было начато франко-германским строительным консорциумом Areva - Siemens ("Арева - Сименс") в 2005 году. Согласно данным агентства Франс Пресс, начальная стоимость АЭС в 3 млрд евро возросла более чем втрое и составила 10,5 млрд евро.

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