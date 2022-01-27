Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России

Фонд развития гражданского общества составил интегральный рейтинг экономического потенциала регионов России. Первое место в этом рейтинге заняла Москва, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



"Москва заняла первое место в новом интегральном рейтинге регионов России по экономическому потенциалу, составленном Фондом развития гражданского общества. Рейтинг основан на данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы. В него включены 33 региона страны, которые ранжируются по объему перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС), среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний", - говорится в сообщении.



В топ-5 рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.



"Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость - на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений - 419,4 миллиарда рублей - обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26% от поступившего НДС по всей России", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова.



Финансовые результаты деятельности московских компаний также находятся на высоком уровне. В 2021 году практически во всех отраслях столичной экономики был отмечен рост сальдированной прибыли (прибыли за вычетом убытков) компаний после снижения этого показателя в 2020 году.



"Сальдированная финансовая прибыль московских компаний за 10 месяцев 2021 года достигла 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Рост сальдированной прибыли фиксируется практически во всех отраслях экономики Москвы. Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства - 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование - 640 миллиардов рублей" - сказал Пуртов.



По объему заработной платы Москва уверенно входит в тройку лидеров, уступая только двум крупнейшим добывающим регионам - нефтегазовому Ямало-Ненецкому автономному округу и золотодобывающему Чукотскому автономному округу.

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