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Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

Иностранные компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:06    Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. в четвертом квартале 2021 года получил рекордную выручку и увеличил операционную прибыль более чем в 1,5 раза благодаря растущему спросу на чипы памяти.
 
Операционная прибыль компании за октябрь-декабрь 2021 года выросла на 53% в годовом измерении и составила 13,9 трлн южнокорейских вон ($11,6 млрд). Результат стал максимальным с 2017 года.
 
Выручка Samsung в отчетном квартале составила 76,6 трлн вон ($63,97 млн) и стала рекордной для компании. Компания связала рост выручки с увеличением продаж смартфонов, телевизоров и другой потребительской электроники.
 
Выручка подразделения компании по производству полупроводников составила 26,01 трлн вон, операционная прибыль - 8,85 трлн вон.
 
Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 9,06 трлн вон, операционную прибыль - 1,32 трлн вон.
 
Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 28,95 трлн вон, операционную прибыль - 2,66 трлн вон.
 
Доходы подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 15,35 трлн вон, операционная прибыль - 0,7 трлн вон.
 
Всего в 2021 году компания зафиксировала операционную прибыль в размере 51,63 трлн вон при выручке в 279,6 трлн вон.
 
Samsung в текущем году планирует увеличить производство ключевых компонентов, поскольку компания ожидает продолжения глобального восстановления спроса на технологические продукты. Тем не менее Samsung в пресс-релизе отметила, что "проблемы, связанные с поставками и COVID-19, вероятнее всего, сохранятся".
 
Акции Samsung подешевели на 2,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 14,6% также, как и южнокорейский индекс Kospi.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566983/
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Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:06   Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. в четвертом квартале 2021 года получил рекордную выручку и увеличил операционную прибыль более чем в 1,5 раза благодаря растущему спросу на чипы памяти.
 
Операционная прибыль компании за октябрь-декабрь 2021 года выросла на 53% в годовом измерении и составила 13,9 трлн южнокорейских вон ($11,6 млрд). Результат стал максимальным с 2017 года.
 
Выручка Samsung в отчетном квартале составила 76,6 трлн вон ($63,97 млн) и стала рекордной для компании. Компания связала рост выручки с увеличением продаж смартфонов, телевизоров и другой потребительской электроники.
 
Выручка подразделения компании по производству полупроводников составила 26,01 трлн вон, операционная прибыль - 8,85 трлн вон.
 
Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 9,06 трлн вон, операционную прибыль - 1,32 трлн вон.
 
Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 28,95 трлн вон, операционную прибыль - 2,66 трлн вон.
 
Доходы подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 15,35 трлн вон, операционная прибыль - 0,7 трлн вон.
 
Всего в 2021 году компания зафиксировала операционную прибыль в размере 51,63 трлн вон при выручке в 279,6 трлн вон.
 
Samsung в текущем году планирует увеличить производство ключевых компонентов, поскольку компания ожидает продолжения глобального восстановления спроса на технологические продукты. Тем не менее Samsung в пресс-релизе отметила, что "проблемы, связанные с поставками и COVID-19, вероятнее всего, сохранятся".
 
Акции Samsung подешевели на 2,5% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 14,6% также, как и южнокорейский индекс Kospi.
 


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