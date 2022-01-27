Минфин предлагает регулировать криптовалюты, как в Швейцарии

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:07 Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют, исключающую их полный запрет в России, как это планировал сделать ЦБ. Министерство предлагает проводить операции с криптовалютами через российскую банковскую систему, ввести идентификацию для владельцев кошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, сообщает РБК со ссылкой на документ. За основу для регулирования Минфин предлагает взять систему, применяемую швейцарским проектом Aximetria.



Что предлагает Минфин:



- организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры;

- создать операторов обмена цифровых валют. Ими могут стать банки с универсальными лицензиями;

- идентифицировать владельцев кошельков, как это делает Aximetria: имя, адрес, дата рождения, - адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код. Минфин также предлагает собирать данные об устройстве, с которого совершаются трансакции, и о самих трансакциях (дата, время, сумма, местоположение и т. д.);

- делить инвесторов-физлиц на квалифицированных и неквалифицированных. У последних будут ограничены суммы для операций, перед операциями со сложными инструментами им придется пройти тест;

- для контроля и отслеживания операций с криптовалютами использовать сервис «Прозрачный блокчейн».



Как говорится в письме Минфина в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, с которым также ознакомился РБК, ведомство считает, что запретить криптовалюты невозможно, нужно начать их правильно регулировать, чтобы снизить возможности для их использования в преступных целях. Также там указывают на то, что введение криптовалют в легальное поле увеличит доходы бюджета за счет налогов и страховых взносов от инвесторов.



В письме также отражена позиция ФСБ: там считают, что регулирование поможет эффективнее бороться с выявлением преступных схем, в которых применяются криптовалюты, поскольку через систему идентификации будет легче найти конечного бенефициара. Кроме того, зарегистрированный в системе криптовалютный счет будет проще заблокировать или арестовать.



20 января ЦБ предложил полностью запретить в России выпуск, майнинг, обращение криптовалют. Спустя несколько дней стало известно, что Минфин направил в правительство концепцию по криптовалютам, которая предполагает их регулирование, а не запрет. Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам и прийти к единому мнению.



