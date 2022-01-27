ВТБ сообщил о резком росте объема обмена валют на фоне обвала рубля

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:10 Клиенты ВТБ переводят валютные сбережения в рубли из-за выгодного курса валют, этот тренд продолжится в течение года, считают в банке. Накануне курс евро превысил 90 руб., а доллар приблизился к значению в 80 руб.



Клиенты ВТБ из-за роста курсовой разницы стали чаще менять сбережения в валюте на рубли, сообщили РБК в банке.



«24-26 января ежедневный объем обменных операций вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями месяца. При этом продажа валюты населением составляет около 60% от общего конверсионного объема», — говорится в сообщении ВТБ.



Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии. В то де время в первые рабочие дни января портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 3,9%.



Иностранная валюта «исторически воспринимается населением как один из надежных инструментов диверсификации сбережений», который дает возможность к тому же заработать на разнице курсов валют, считает По словам Максима Степочкина, начальника управления «Сбережения» ВТБ.



«На валютных вкладах и счетах до востребования клиенты банков до сих пор держат каждый пятый рубль своих сбережений, хотя мы уже несколько лет наблюдаем общий тренд на дедолларизацию», — отмечает он. В банке считают, что тренд и в следующем году, ожидая снижения портфеля валютных депозитов не менее чем на 7% к уровню прошлого года.



Во время торгов 24 января стоимость доллара впервые с ноября 2020 года превысила 79 руб., а курс евро перевалил за 89 руб. (впервые с июля 2021 года). Банк России объявил о приостановке закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила с целью «снижения волатильности финансовых рынков». Накануне, 26 января курс евро превысил уже 90 руб.



Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. 23 и 24 января США и еще три страны — Германия, Великобритания и Автсралия — объявили об отъезде части дипломатических сотрудников в и членов их семей из Киева, объявив это потенциальной угрозой «вторжения» России на Украину. Россия планы вести военные действия на территории Украины неоднократно отвергала. Позднее, 26 января, посольство США на Украине опубликовало рекомендацию находящимся там гражданам США подумать над немедленным отъездом из страны.



Обострение риторики происходит на фоне переговоров России и НИТО по взаимным гарантиям безопасности. Москва направила свои предложения в середине декабря, они предусматривают отказ НАТО от расширения на восток, невступление в альянс Украины и Грузии, а также неразмещение оружия в граничащих с Россией странах.



26 января США и НАТО сообщили, какой ответ подготовили на эти предложения. Союзники сообщили, что не готовы отказаться от принципа «открытых дверей», который позволяет подать заявку на вступление в альянс любой стране. В то же время США готовы обсуждать неразмещение ракет на Украине с Россией, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Также в НАТО готовы вести диалог с Москвой по вопросам военных учений в Европе, контроля за вооружениями и работать напрямую с Москвой для уменьшения риска военных столкновений, объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Из-за действий США Россия вынуждена резко сокращать долларовые резервы и намерена снизить зависимость от американской валюты, говорил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон делает все, чтобы подорвать доверие к доллару. О том, что Россия вынуждена отказываться от доллара из-за введенных западными странами и США санкций, заявил летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме и президент Владимир Путин. Он считает, что США тем самым вредят сами себе: возникают вопросы к надежности долларовых расчетов, по всему миру сокращается резервы в этой валюте. Министр финансов Антон Силуанов объявил на ПМЭФ, что Россия полностью откажется от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния.



Вашингтон считает, что доллар останется мировой резервной валютой, так как с ним пока «не может сравниться» ни одна из других мировых валют, говорил. Глава ФРС Джером Пауэлл уверен, что это едва ли изменится в ближайшем будущем.



Наталья Демченко



