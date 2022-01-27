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Световой день в феврале станет длиннее более чем на 1,5 часа

Наука
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:14    Так, 1 февраля его продолжительность составит 8 часов 57 минут
 
Продолжительность светового дня к концу февраля увеличится более чем на 1,5 часа и превысит 10,5 часа на широте Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московского планетария.
 
"В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 36 минут на широте Москвы. Для сравнения, 1 февраля продолжительность дня составит 8 часов 57 минут", - сказали в планетарии.
 
Солнце будет двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем перейдет в созвездие Водолея. Астрономы считают, что февраль - не лучший месяц для наблюдений светила, однако пятна и другие образования на его поверхности будут видны практически в любой телескоп или бинокль.
 
"Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра", - пояснили ученые.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566988/
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Световой день в феврале станет длиннее более чем на 1,5 часа

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 10:14   Так, 1 февраля его продолжительность составит 8 часов 57 минут
 
Продолжительность светового дня к концу февраля увеличится более чем на 1,5 часа и превысит 10,5 часа на широте Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московского планетария.
 
"В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 36 минут на широте Москвы. Для сравнения, 1 февраля продолжительность дня составит 8 часов 57 минут", - сказали в планетарии.
 
Солнце будет двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем перейдет в созвездие Водолея. Астрономы считают, что февраль - не лучший месяц для наблюдений светила, однако пятна и другие образования на его поверхности будут видны практически в любой телескоп или бинокль.
 
"Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра", - пояснили ученые.
 


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