Световой день в феврале станет длиннее более чем на 1,5 часа

Так, 1 февраля его продолжительность составит 8 часов 57 минут



Продолжительность светового дня к концу февраля увеличится более чем на 1,5 часа и превысит 10,5 часа на широте Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московского планетария.



"В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 36 минут на широте Москвы. Для сравнения, 1 февраля продолжительность дня составит 8 часов 57 минут", - сказали в планетарии.



Солнце будет двигаться по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем перейдет в созвездие Водолея. Астрономы считают, что февраль - не лучший месяц для наблюдений светила, однако пятна и другие образования на его поверхности будут видны практически в любой телескоп или бинокль.



"Если пятна достаточно крупные, наблюдения можно проводить даже невооруженным глазом. Но необходимо помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра", - пояснили ученые.

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