Без долларов и смартфонов? Какими новыми санкциями США и ЕС угрожают России

Вашингтон и Брюссель продолжают согласовывать детали возможных ограничений



Напряженность между Москвой и западными странами вокруг Украины повышает вероятность введения новых антироссийских санкций. Их активной подготовкой уже занимаются как в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Пока речь идет лишь о гипотетических мерах, но какие-то из них наверняка окажутся на вооружении противников РФ.





Европейские меры



В понедельник о готовности применить "массивные" ограничения заявили в Евросоюзе. При этом по итогам встречи 27 министров иностранных дел сообщества блок не представил никаких конкретных мер.



Перед началом заседания глава МИД Дании заявил, что речь идет о "невиданных ранее" ограничениях, а его коллега из Литвы отметил, что санкции должны быть "невыносимыми". В итоговом заявлении Совета ЕС говорится, что любая "дальнейшая военная агрессия России" против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену.



"Сюда входит широкий спектр отраслевых и индивидуальных ограничительных мер, которые будут приняты в координации с нашими партнерами. ЕС ускоряет подготовительную работу в этом направлении", — отмечает совет.



Позже тем же вечером немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Болгария, Дания, Литва, Румыния требуют от ЕС расширить санкции против России, введенные в связи с воссоединением с Крымом. В санкционный список Евросоюза якобы хотят включить еще пять лиц или организаций, но никаких деталей до официального решения нет. Отдельный санкционный законопроект подготовили и в Великобритании. Однако пока он также не был представлен общественности.



Что касается единого ответа ЕС, Der Spiegel пишет, что решение о возможном новом пакете санкций против России в случае конфликта с Украиной пока не принято. США согласовывают свои меры с Европой и пытаются минимизировать собственные потери.





Санкционные проекты США



По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Соединенные Штаты считают, что антироссийские меры должны быть введены только в случае агрессивных действий против Украины, но не до их начала.



Как указывают в Вашингтоне, несмотря на то, что детали санкций все еще обсуждаются с европейцами, в целом антироссийские меры "уже наготове". Еще 12 января группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат свой законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года", который предлагает:



- ввести санкции против российских госбанков и финансовых учреждений, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций;

- ограничить участие иностранных компаний в российских нефтяных проектах;

- запретить инвестиции в новые выпуски российского госдолга;

- рассмотреть возможность отключения России от системы SWIFT;

- ввести персональные санкции в отношении президента Владимира Путина, а также военных и госчиновников, включая премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства;

- потенциально ввести санкции против "Северного потока — 2".



Похожие меры с некоторыми оговорками предлагают и в лагере республиканцев. Сенатор-республиканец Марк Рубио стал автором "Закона о сдерживании авторитарных военных действий — 2022", в котором призывает расширить круг стран, бойкотирующих "Северный поток — 2". Еще один пакет ("Закон об ответственности Путина") появился 20 января по инициативе конгрессмена-республиканца Джима Бэнкса в соавторстве с его однопартийцами. В нем Россию предлагают признать государством — спонсором терроризма, а ополченцев в Донбассе — террористами.



Многие пункты во всех этих проектах повторяют друг друга — это отключение от SWIFT, запрет операций с российским госдолгом, персональные санкции в отношении российских высокопоставленных лиц и бизнесменов, а также лично Владимира Путина. Кстати, в Кремле эту меру назвали запредельной и сравнили с разрывом отношений.



При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила, что администрация США поддерживает инициативу демократов. То есть проект Менендеса.





Чем грозят новые санкции



В США обещают, что вторжение России на Украину "станет катастрофой" для Москвы (власти РФ отвергают такие планы — прим. ТАСС). При этом президент Байден указывает, что масштаб потенциальных санкций Вашингтона и союзников будет зависеть от конкретных российских действий.



Речь идет о возможном введении санкций, связанных с долларовыми транзакциями, что, по словам Байдена, окажет "негативное влияние на экономику стран Европы", но "разрушительное воздействие на Россию".



В прошлом году Белый дом уже запретил финансовым учреждениям США покупать российские государственные облигации напрямую у госучреждений. Но санкции не коснулись вторичного рынка, оставив его как возможный следующий шаг.



Кроме того, как пишет газета Bild, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс предложил союзникам санкции, которые могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России. Кроме того, предлагалось в значительной мере сократить численность персонала российских диппредставительств в западных государствах.





Запрет на поставки полупроводников



США также говорят о возможном ограничении поставки в Россию полупроводников, что нанесет удар по высокотехнологичным отраслям российской экономики. Эти компоненты присутствуют практически во всех современных электронных устройствах. По сообщениям СМИ, в Белом доме уже предупредили производителей чипов, чтобы они были готовы к такому сценарию. Кроме США на этом рынке доминируют Тайвань, Южная Корея, Европа и Япония, с которыми Вашингтон якобы также ведет консультации о возможных совместных ограничениях.



Запрет на экспорт в РФ американской высокотехнологичной продукции может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. ​​По словам официальных лиц, на которых ссылается газета The Washington Post, эти меры могут лишить россиян некоторых моделей смартфонов, планшетов и игровых приставок.



Кроме того, ограничения могут повлиять на критически важные сектора российской промышленности, в том числе на оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по "высокотехнологичным амбициям России".



"Администрация пока не решила, ввести ли экспортные ограничения в отношении стратегических секторов или распространить их на повседневные устройства", — отмечает The Washington Post.





Компромиссы с ФРГ



Пока США и ЕС продолжают согласовывать меры. Несмотря на заявления Запада о готовности при необходимости выступить единым санкционным фронтом, в прессе появляются сообщения, что в ФРГ обеспокоены последствиями некоторых мер.



Так, согласно сообщению в Bloomberg, правительство Германии якобы настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под возможные финансовые ограничения. Власти ФРГ опасаются, что без подобного исключения поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой, а запрет на проведение транзакций с российскими банками нанесет серьезный ущерб финансовым институтам ЕС.



"Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT", — приводит агентство выдержку из документа. По мнению различных экспертов, США и Германия также пострадают от этой меры, так как их кредитные организации являются частыми пользователями системы в российских банках.



Еще 17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ писала, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают отключение России от SWIFT. Однако официальные лица заявляют, что никакие меры не исключены.



Другим чувствительным вопросом остаются и санкции в отношении "Северного потока — 2", который построен и проходит согласование. Берлин заверил США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по газопроводу. Однако руководство Социал-демократической партии Германии и ведомство канцлера, как пишет Bloomberg, не готово отказаться от газопровода в принципе, что вызывает раздражение в Вашингтоне. Кроме того, в Берлине по-прежнему выступают против поставок Украине оружия.



"У каждой из стран есть свое мнение и приоритеты, но я не думаю, что были какие-то особые трения с Берлином по этому вопросу" - считает помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По ее словам, взгляды Берлина на происходящее на российско-украинской границе ничем не отличаются от позиции европейских союзников и США.





Что о санкциях говорят в Кремле



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявил, что предлагаемые в США санкции в отношении руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.



До этого он также отмечал, что Москва крайне негативно относится к проектам различных ограничений. "Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", — подчеркнул он. То есть дипломатическая линия все еще остается приоритетом.



По словам представителя президента, санкционная риторика не способствует дальнейшему поиску взаимовыгодных решений и формированию конструктивной атмосферы. По словам Пескова, в вопросах возможных санкций также лучше ориентироваться не на спекуляции СМИ, а на официальные заявления европейских и американских чиновников.



Дмитрий Беляев

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566989/