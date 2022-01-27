На севере Москвы нашли майнинговую ферму, воровавшую электроэнергию

На севере Москвы в районе Коптево была обнаружена майнинговая ферма с незаконным потреблением электроэнергии, говорится в сообщении компании "Россети Московский регион".



"21 января 2022 года работники управлений безопасности филиалов "Россети Московский регион" - "Энергоучет" и "Московские кабельные сети" - выявили признаки неучтенного потребления электроэнергии вычислительным оборудованием, предназначенным для добычи цифровых денег - криптовалюты, или так называемая майнинговая ферма", - указывается в нем​​​.



В сообщении отмечается, что майнинговую ферму обнаружили в районе Старокоптевского переулка, на закрытой охраняемой территории в нежилом строении. По результатам измерения нагрузки установлено несанкционированное потребление электроэнергии примерной мощностью 130 кВт. Здесь работало около 50 серверов.



"Было осуществлено незаконное самовольное технологическое присоединение питающей кабельной линии в трансформаторной подстанции до расчетных узлов учета абонентов. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка по установлению признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), максимальное наказание за него установлено в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - поясняется в нем.



В сообщении подчеркивается, что виновные в совершении противоправных действий в лице собственника майнинговой фермы, а также размер причиненного ущерба устанавливаются.



"Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".

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