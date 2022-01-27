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Совет директоров "Транснефти" утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года

Российские компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:04    Совет директоров "Транснефти" на заседании 26 января утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
 
"Транснефть" одной из первых среди госкомпаний и компаний с госучастием разработала такую стратегию. В итоге совет директоров компании "26 января 2022 года утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года", указано в сообщении.
 
Как пояснили в "Транснефти", стратегия включает 10 крупных программ цифровой трансформации в основных направлениях деятельности, объединяющих 53 цифровые инициативы. Особенное внимание в документе уделяется системам цифрового диспетчерского управления и мониторинга инфраструктуры "Транснефти", а также информационной безопасности и киберзащите.
 
Ключевым элементом стратегии является реализация политики импортозамещения, направленной на масштабное использование российского ПО во всех сферах деятельности компании.
 
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566993/
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Совет директоров "Транснефти" утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:04   Совет директоров "Транснефти" на заседании 26 января утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
 
"Транснефть" одной из первых среди госкомпаний и компаний с госучастием разработала такую стратегию. В итоге совет директоров компании "26 января 2022 года утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года", указано в сообщении.
 
Как пояснили в "Транснефти", стратегия включает 10 крупных программ цифровой трансформации в основных направлениях деятельности, объединяющих 53 цифровые инициативы. Особенное внимание в документе уделяется системам цифрового диспетчерского управления и мониторинга инфраструктуры "Транснефти", а также информационной безопасности и киберзащите.
 
Ключевым элементом стратегии является реализация политики импортозамещения, направленной на масштабное использование российского ПО во всех сферах деятельности компании.
 
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.
 


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