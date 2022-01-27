Совет директоров "Транснефти" утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года

Совет директоров "Транснефти" на заседании 26 января утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года, сообщила пресс-служба компании.



"Транснефть" одной из первых среди госкомпаний и компаний с госучастием разработала такую стратегию. В итоге совет директоров компании "26 января 2022 года утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года", указано в сообщении.



Как пояснили в "Транснефти", стратегия включает 10 крупных программ цифровой трансформации в основных направлениях деятельности, объединяющих 53 цифровые инициативы. Особенное внимание в документе уделяется системам цифрового диспетчерского управления и мониторинга инфраструктуры "Транснефти", а также информационной безопасности и киберзащите.



Ключевым элементом стратегии является реализация политики импортозамещения, направленной на масштабное использование российского ПО во всех сферах деятельности компании.



"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.

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