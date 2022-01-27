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WSJ узнал о плане Meta продать криптовалютный проект Diem за $200 млн

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:06    По данным WSJ, покупателем выступит неназванный калифорнийский банк, который обслуживает компании, работающие с цифровыми активами
 
Meta (ранее Facebook) продаст свой криптовалютный проект Diem (ранее Libra) за $200 млн неназванному калифорнийскому банку, который обслуживает компании, работающие с криптовалютой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники. Проект свернет свою деятельность по разработке стейблкоина и передаст интеллектуальную собственность банку.
 
Ранее Fortune сообщал, что Meta уже начала обсуждать с инвестиционными банками способы продажи Diem в качестве способа возвращения вложений инвесторам. Также в компании планируют распределить сотрудников, задействованных в разработке Diem, по другим проектам компании.
 
Meta планировала выпустить собственный стейблкоин в первой половине 2020 года, но отказалась от этих планов из-за предупреждений регуляторов. В том же году Meta провела ребрендинг проекта, сменив название стейблкоина с Libra на Diem. В компании объяснили, что это было связано с негативом, который получила ранняя версия.
 
В 2021 году основатель Diem Дэвид Маркус ушел из Meta, а проект вступил в партнерство с Silvergate Capital Corp. для выпуска собственного стейблкоина. Согласно источникам Fortune, представители ФРС США сообщили Silvergate Bank, который должен был стать эмитентом Diem USD, что обеспокоены выпуском стейблкоина и не могут его одобрить. Из-за давления со стороны регулятора в Silvergate Bank отказались от выпуска стейблкоина, утверждают источники.
 
Алексей КорнеевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566994/
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WSJ узнал о плане Meta продать криптовалютный проект Diem за $200 млн

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:06   По данным WSJ, покупателем выступит неназванный калифорнийский банк, который обслуживает компании, работающие с цифровыми активами
 
Meta (ранее Facebook) продаст свой криптовалютный проект Diem (ранее Libra) за $200 млн неназванному калифорнийскому банку, который обслуживает компании, работающие с криптовалютой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники. Проект свернет свою деятельность по разработке стейблкоина и передаст интеллектуальную собственность банку.
 
Ранее Fortune сообщал, что Meta уже начала обсуждать с инвестиционными банками способы продажи Diem в качестве способа возвращения вложений инвесторам. Также в компании планируют распределить сотрудников, задействованных в разработке Diem, по другим проектам компании.
 
Meta планировала выпустить собственный стейблкоин в первой половине 2020 года, но отказалась от этих планов из-за предупреждений регуляторов. В том же году Meta провела ребрендинг проекта, сменив название стейблкоина с Libra на Diem. В компании объяснили, что это было связано с негативом, который получила ранняя версия.
 
В 2021 году основатель Diem Дэвид Маркус ушел из Meta, а проект вступил в партнерство с Silvergate Capital Corp. для выпуска собственного стейблкоина. Согласно источникам Fortune, представители ФРС США сообщили Silvergate Bank, который должен был стать эмитентом Diem USD, что обеспокоены выпуском стейблкоина и не могут его одобрить. Из-за давления со стороны регулятора в Silvergate Bank отказались от выпуска стейблкоина, утверждают источники.
 
Алексей Корнеев
 


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