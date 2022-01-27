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"Газпром" включил модернизацию дефицитных ГРС в Свердловской области в инвестпрограмму

Газпром
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:07    "Газпром" включил в свою инвестиционную программу модернизацию двух дефицитных газораспределительных станций (ГРС) в Свердловской области, в реконструкции которых региональные власти ранее попросили помощи у федерального центра. Работы намечены на 2023-2025 годы, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.
 
Как сообщал ранее губернатор региона Евгений Куйвашев, свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Власти вели переговоры с компанией "Газпром", которой принадлежат станции, о включении объектов в программу развития и модернизации.
 
"После обращения губернатора Евгения Куйвашева к министру энергетики РФ Николаю Шульгинову "Газпром" включил в свою инвестиционную программу модернизацию газораспределительных станций (ГРС) в Сухом Логу и Сысерти. Строительство намечено на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.
 
В департаменте уточнили, что действующие в этих городах ГРС уже вышли на предел пропускной способности газа и не позволяют увеличить его. Строительство новых ГРС позволит обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения не только частный сектор в полном объеме, но и промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Также это даст возможность переводить на газ угольные котельные, развивать многоэтажное строительство, что повысит инвестиционный потенциал территорий.
 
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области к 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566995/
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"Газпром" включил модернизацию дефицитных ГРС в Свердловской области в инвестпрограмму

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:07   "Газпром" включил в свою инвестиционную программу модернизацию двух дефицитных газораспределительных станций (ГРС) в Свердловской области, в реконструкции которых региональные власти ранее попросили помощи у федерального центра. Работы намечены на 2023-2025 годы, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.
 
Как сообщал ранее губернатор региона Евгений Куйвашев, свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Власти вели переговоры с компанией "Газпром", которой принадлежат станции, о включении объектов в программу развития и модернизации.
 
"После обращения губернатора Евгения Куйвашева к министру энергетики РФ Николаю Шульгинову "Газпром" включил в свою инвестиционную программу модернизацию газораспределительных станций (ГРС) в Сухом Логу и Сысерти. Строительство намечено на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.
 
В департаменте уточнили, что действующие в этих городах ГРС уже вышли на предел пропускной способности газа и не позволяют увеличить его. Строительство новых ГРС позволит обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения не только частный сектор в полном объеме, но и промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Также это даст возможность переводить на газ угольные котельные, развивать многоэтажное строительство, что повысит инвестиционный потенциал территорий.
 
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области к 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.
 


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