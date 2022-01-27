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Китай призывает США способствовать миру в регионе вместо демонстрации силы

Политика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:08    Китай после аварии американского истребителя в Южно-Китайском море призывает США способствовать миру и стабильности в регионе вместо того, чтобы при каждом удобном случае заниматься демонстрацией силы, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
 
Ранее пресс-служба американского Тихоокеанского флота сообщила, что новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море​​​. Пилот катапультировался и был подобран вертолетом в "стабильном состоянии", в результате происшествия также пострадали семь моряков.
 
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, мы также обратили внимание на то, что это уже не первая авария США в Южно-Китайском море, ранее их подводная лодка столкнулась с (подводной – ред.) горой, и они до сих пор еще не дали четких объяснений", - заявил дипломат.
 
Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Китай якобы хотел добраться до обломков истребителя раньше американской стороны, Чжао Лицзянь подчеркнул, что "мы не заинтересованы в их самолете".
 
"Мы советуем соответствующей стране прикладывать больше усилий, способствующих миру и стабильности в регионе вместо того, чтобы по всякому поводу демонстрировать в регионе свою силу", - указал он.
 
Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Позже американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566996/
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Китай призывает США способствовать миру в регионе вместо демонстрации силы

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 11:08   Китай после аварии американского истребителя в Южно-Китайском море призывает США способствовать миру и стабильности в регионе вместо того, чтобы при каждом удобном случае заниматься демонстрацией силы, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
 
Ранее пресс-служба американского Тихоокеанского флота сообщила, что новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море​​​. Пилот катапультировался и был подобран вертолетом в "стабильном состоянии", в результате происшествия также пострадали семь моряков.
 
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, мы также обратили внимание на то, что это уже не первая авария США в Южно-Китайском море, ранее их подводная лодка столкнулась с (подводной – ред.) горой, и они до сих пор еще не дали четких объяснений", - заявил дипломат.
 
Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Китай якобы хотел добраться до обломков истребителя раньше американской стороны, Чжао Лицзянь подчеркнул, что "мы не заинтересованы в их самолете".
 
"Мы советуем соответствующей стране прикладывать больше усилий, способствующих миру и стабильности в регионе вместо того, чтобы по всякому поводу демонстрировать в регионе свою силу", - указал он.
 
Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Позже американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.
 


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