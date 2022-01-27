Polymetal в 2021 году нарастил выпуск золота на 1%, серебра - на 8%

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2021 года увеличил производство золота на 1% в годовом выражении - до 1,422 миллиона унций (44,229 тонны), серебра - на 8%, до 20,4 миллиона унций (634,511 тонны), сообщает компания.



Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за год выросло на 2% - до 1,677 миллиона унций (52,2 тонны), что превышает заявленный прогноз. Polymetal планировал в 2021 году получить 1,5 миллиона унций золотого эквивалента при затратах TCC 700-750 долларов на унцию и при общих издержках AISC в 925-975 долларов на унцию. При этом производство в четвертом квартале 2021 года выросло на 24% в годовом выражении, до 467 тысяч унций в золотом эквиваленте.



Выручка за 2021 год выросла на 1% по сравнению с 2020 годом - до 2,89 миллиарда долларов. Чистый долг на конец года составил 1,647 миллиарда долларов против 1,351 миллиарда на декабрь 2020 года. За год компания реализовала 1,386 миллиона унций золота против 1,392 миллиона унций годом ранее, и 17,5 миллиона унций (-10%) серебра. В четвертом квартале реализовано 384 тысячи унций (-1%) золота, и 4,9 миллиона унций (-7%) серебра.



Компания ожидает, что затраты на производство (TCC) за полный 2021 год будут соответствовать объявленному прогнозу в 700-750 долларов на унцию золотого эквивалента. Капитальные затраты - превысят верхний порог прогнозного диапазона в 675-725 миллионов долларов приблизительно на 5%. Совокупные денежные издержки (AISC) также будут выше первоначального прогноза в 925-975 долларов на унцию золотого эквивалента примерно на 5%.



Polymetal подтверждает текущий годовой производственный план в 1,7 миллиона унций золотого эквивалента на 2022 год и 1,75 миллиона унций золотого эквивалента на 2023 год при ТСС 850-900 долларов (+20%). Увеличение затрат связано со скачком индекса потребительских цен в России и Казахстане (+8,5%), ростом цен на сырьевые товары, включая дизтопливо и газ, увеличением стоимости морских грузовых перевозок. Совокупные денежные издержки (AISC) в 2022 году составят в среднем 1100-1200 долларов на унцию золотого эквивалента.



Компания ожидает, что в 2022 году капитальные затраты составят приблизительно 700 миллионов долларов, что на 90 миллионов больше предыдущего прогноза. Это связано, в частности, с авансовыми платежами за технику для Ведуги и других проектов, ускоренным строительством фабрик на Кутыне и Урале (Краснотурьинск). В обоих случаях начало работ планируется на второе полугодие 2022 года.



Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% - до 1,402 миллиона унций (43,6 тонны), серебра - снизил на 13% до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).

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