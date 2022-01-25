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"Молдовагаз" считает, что закупочная цена газа в 2022 г. составит $620 за тыс кубометров

Молдавия и газ
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:09    Компания "Молдовагаз" ожидает, что закупочная цена газа в 2022 году в среднем составит 620 долларов за тысячу кубометров, эта сумма включена в расчет нового тарифа, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан.
 
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров​​​. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что в ближайшее время тариф на газ может вырасти на 30%, поскольку "Молдовагаз" обратилась в национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометров.
 
"У нас есть право включить все финансовые отклонения в тариф, но мы понимаем, что это приведет к серьезным последствиям для населения. Мы включили в расчет нового тарифа закупочную цену газа на весь год, мы полагаем, что средняя цена будет около 620 долларов", - заявил Чебан.
 
По его словам, подобные расчеты могут помочь компании и потребителям не опасаться прекращения поставок в будущем. Если новый тариф вступит в силу задним числом с 1 января, то "Молдовагаз" в феврале своими силами сможет полностью погасить очередной ежемесячный платеж "Газпрому".
 
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567002/
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"Молдовагаз" считает, что закупочная цена газа в 2022 г. составит $620 за тыс кубометров

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:09   Компания "Молдовагаз" ожидает, что закупочная цена газа в 2022 году в среднем составит 620 долларов за тысячу кубометров, эта сумма включена в расчет нового тарифа, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан.
 
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров​​​. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что в ближайшее время тариф на газ может вырасти на 30%, поскольку "Молдовагаз" обратилась в национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометров.
 
"У нас есть право включить все финансовые отклонения в тариф, но мы понимаем, что это приведет к серьезным последствиям для населения. Мы включили в расчет нового тарифа закупочную цену газа на весь год, мы полагаем, что средняя цена будет около 620 долларов", - заявил Чебан.
 
По его словам, подобные расчеты могут помочь компании и потребителям не опасаться прекращения поставок в будущем. Если новый тариф вступит в силу задним числом с 1 января, то "Молдовагаз" в феврале своими силами сможет полностью погасить очередной ежемесячный платеж "Газпрому".
 
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
 


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